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Агентство госуслуг РМ может проверять автомобиль по базе Интерпола до его регистрации в Молдове

Агентство госуслуг РМ может проверять автомобиль по базе Интерпола до его регистрации в Молдове
Фото: открытые источники

Десять автомобилей, внесенных в базу данных Интерпола, были выявлены представителями Агентства государственных услуг (ASP), когда граждане Молдовы обратились за регистрацией имущества.

Агентство сообщает, что регистрация, перерегистрация права собственности и снятие с учета автотранспортных средств и прицепов осуществляется только после обязательного подтверждения того, что транспортное средство не числится в международном розыске на момент регистрации, пишет zdg.md.

«Ориентир на подержанные автомобили является одним из предпочтительных вариантов для граждан, желающих приобрести хороший автомобиль по гораздо более низкой цене, чем в автосалонах. Чаще всего подержанные автомобили привозят из-за границы. В таких ситуациях граждане могут столкнуться с риском приобретения угнанного транспортного средства, а продавец, у которого они его покупают, может даже не знать об этом», — говорится в сообщении ведомства.

Онлайн-проверка транспортных средств через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), которая располагает базой данных о нескольких миллионах угнанных автомобилей в Европе и на международном уровне, осуществляется на основе Соглашения об информационном сотрудничестве, заключенного между Aгентством госуслуг РМ и Генеральным инспекторатом полиции 21 июня 2023. Проект прошел несколько этапов тестирования и в настоящее время уже функционирует.

Процедура проверки
Перед регистрацией идентификационный номер автомобиля (VIN-код) и информация о номере двигателя проверяются по базе данных Интерпола.

«Проверки осуществляются в режиме онлайн, а ответ о поиске транспортного средства поступает незамедлительно. За проверку не взимается дополнительная плата», — отмечают в Агентстве госуслуг.
  • Вчера, 19:40
  • DTV
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