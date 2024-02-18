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СМИ: в ЕС обсуждают альтернативы НАТО на случай победы Трампа

СМИ: в ЕС обсуждают альтернативы НАТО на случай победы Трампа
Фото: Getty Images/AFP/G. vanden Wijngaert

Страны Евросоюза (ЕС) готовятся к последствиям возможной победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в США в ноябре 2024 г. и обсуждают создание структур, которые могли бы стать дополнением или альтернативой НАТО. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Неназванный представитель служб безопасности ЕС заявил, что странам Европы придется переосмыслить, какими могут быть обязательства США по отношению к Европе и Украине, на фоне высказываний Трампа об отказе в помощи странам НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства, в случае нападения России. Другой чиновник отметил, что следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, передает My Webpage.

По данным WP, после заявления Трампа европейские чиновники в закрытом режиме обсуждали создание «дополнения» к НАТО, которое охватывало бы континент и работало бы во взаимодействии с гарантиями США в сфере безопасности. Такая структура также может служить альтернативой НАТО, если гарантии США будут отозваны, пишет газета.

15 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО. До этого, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, политик рассказал, как в период президентства во время одной из встреч с лидерами стран НАТО он сказал одному из глав государств, что Штаты под его руководством не будут защищать ни одну страну, которая нарушила правила.

Трамп намерен участвовать в выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2024 г. Ранее The New York Times (NYT) писала, что победа Трампа может означать уничтожение НАТО, среди европейских дипломатов растет обеспокоенность по этому поводу.
  • Вчера, 19:45
  • DTV
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