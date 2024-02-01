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Верховный Совет ПМР в ближайшие дни определит дату VII Съезда депутатов всех уровней

Верховный Совет ПМР в ближайшие дни определит дату VII Съезда депутатов всех уровней
Фото: открытые источники

В Верховный Совет ПМР поступила инициатива Президента ПМР Вадима Красносельского о проведении Съезда депутатов всех уровней Приднестровья. 16 февраля комиссия Совещательного собрания первых приднестровских депутатов приняла решение обратиться к главе государства и Верховному Совету о созыве съезда депутатов всех уровней Приднестровья в связи с ухудшением экономической ситуации в республике. Чтобы выработать меры противодействия ухудшению социального положения приднестровцев, отметил тогда Первый Президент ПМР, глава Совещательного собрания Игорь Смирнов, передает пресс-служба ВС ПМР.

Как сообщает сайт Президента ПМР, рассмотрев поступившее обращение Совещательного собрания первых приднестровских депутатов при Председателе Верховного Совета ПМР и разделяя их обоснованную обеспокоенность давлением со стороны Республики Молдова, нарушающим права и ухудшающим социально-экономическое положение приднестровцев, глава приднестровского государства инициирует созыв Съезда депутатов всех уровней ПМР.

В соответствии с нормой закона «О представительных органах государственной власти и местного самоуправления», Верховный Совет ПМР должен принять Постановление о созыве съезда на пленарном заседании. В документе будет определена дата, место проведения съезда, повестка и норма представительства для местных Советов.

Постановление о созыве VII Съезда Верховный Совет ПМР рассмотрит в ближайшие дни на пленарном заседании.

Съезды депутатов всех уровней в Приднестровье созывались для решения по самым важным вопросам общественно-политической и экономической жизни ПМР. Первый съезд состоялся 2 июня 1990 года; второй – 2 сентября 1990 года, на нем была провозглашена независимость Приднестровья; третий и четвертый – 20 января 1991 года и 2 сентября 1991 года. Пятый и шестой съезды (28 октября 1995 года и 31 марта 2006 года) были созваны из-за тяжелого экономического положения Приднестровья в связи с действиями властей Республики Молдова.
  • Вчера, 19:52
  • DTV
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