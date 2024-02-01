Израиль не признает легитимность проходящих в Международном суде ООН в Гааге слушаний, посвященных юридическим последствиям израильских действий на палестинских территориях. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС.
"Израиль не признает легитимность слушаний в Международном суде [ООН] в Гааге по вопросу о "законности оккупации" - шага, призванного ударить по праву Израиля на самооборону. Слушания в Гааге - часть попыток палестинцев продиктовать результаты политического урегулирования без переговоров", - говорится в сообщении. "Продолжим бороться с этими попытками. Правительство и Кнессет (парламент Израиля - прим.) едины в отрицании этой порочной тенденции", - добавили в канцелярии премьера.
В МИД Израиля призвали Международный суд ООН "воздержаться от участия в этом медийном цирке и определить, что палестинцы должны вернуться к существующим правовым рамкам, чтобы разрешить конфликт посредством прямых переговоров между сторонами". "Выдвигая ложные обвинения и создавая фундаментально искаженную реальность, Палестинская [национальная] администрация [ПНА] пытается превратить конфликт, который должен быть разрешен путем прямых переговоров и без внешнего диктата, в односторонний и неправильный юридический процесс, призванный подтвердить экстремистскую и искаженную версию событий, согласно которой у палестинцев нет никакой ответственности, а у Израиля нет никаких прав, что не имеет ничего общего со справедливостью", - говорится в специальном заявлении МИД, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства.
"После резни 7 октября, о которой палестинская сторона вообще не упоминает в своем заявлении, во время которой террористы ХАМАС систематически и преднамеренно казнили, насиловали и убили более 1 200 граждан Государства Израиль, те, кто призывает к одностороннему израильскому отступлению из Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим.), без каких-либо условий и переговоров фактически призывает к новой резне израильских граждан", - продолжили в МИД. "Попытка палестинского руководства превратить международную систему в политический инструмент для нападок на Израиль подрывает как глобальное доверие к международной правовой системе, так и всякие шансы на урегулирование конфликта", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
"В течение многих лет палестинское руководство отвергало прямые переговоры по разрешению конфликта, поощряя при этом подстрекательство к терроризму, пропагандируя антисемитизм и предоставляя финансовые стимулы террористам, убивающим евреев. Все это было скрыто от Международного суда в искаженных и односторонних вопросах, поставленных перед ним Генассамблеей ООН, которая пытается тем самым предопределить результаты судебного разбирательства, игнорируя при этом основные принципы международного права и правовые рамки, применимые к данному конфликту", - резюмировали в израильском МИД.
История вопроса В декабре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой в Международный суд ООН был направлен запрос на вынесение консультативного заключения по правовым последствиям, вытекающим из политики и практик Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. В ходе слушаний, которые проходят с 19 по 26 февраля, суд должен будет заслушать заинтересованные стороны, чтобы позднее вынести свое заключение. В общей сложности более 50 государств и 3 международные организации изъявили желание изложить свою позицию по этому вопросу.
Как ожидается, консультативное заключение суда будет вынесено до конца года. Такие заключения Международного суда ООН обязательной силы не имеют, пишет ТАСС.