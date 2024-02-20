Высокий суд Лондона готовится к началу двухдневного рассмотрения апелляции Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, по поводу его возможной экстрадиции в США. Это ключевое судебное разбирательство может стать заключительным этапом в юридической борьбе 52-летнего австралийца на территории Великобритании, передает mk.ru.
Судебное заседание будет проводиться под председательством двух судей: главы судебной коллегии королевской скамьи Виктории Шарп и судьи Адама Джонсона. Они примут во внимание решение, принятое в июне 2023 года судьей Высокого суда Лондона Джонатаном Свифтом, который отклонил апелляцию адвокатов Ассанжа по всем восьми пунктам, касающимся его экстрадиции в США.
В случае успеха апелляции Ассанжа его защита получит возможность оспорить его выдачу в Соединенные Штаты перед британскими судами. В противном случае эта возможность будет утрачена, и они могут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в последней попытке препятствовать его экстрадиции.
Неясно, будет ли Ассанж присутствовать на заседании лично или по видеосвязи из лондонской тюрьмы строгого режима Белмарш, где он содержится с 2019 года. В течение более четырех лет Вашингтон стремится к его выдаче в США, в то время как защита Ассанжа продолжает бороться против этого.