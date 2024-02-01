Крупнейший производитель Рыбницкого района – ОАО «Молдавский металлургический завод» – в прошлом году по объективным причинам снизил производство.
В результате в 2023 году, по сравнению с 2022-м, в городе и районе в целом было отмечено снижение показателей в промышленности. Объём производства уменьшился на 11,3%, достигнув отметки в 4,018 млрд рублей. На 75% этот показатель сформирован из объёма производства ММЗ. В 2023 году предприятие на 15,7% сократило объём производства.
Вместе с тем металлургический завод остаётся ключевым налогоплательщиком. В прошлом году предприятие перечислило в казну 55,8 млн рублей. Такие данные озвучил в отчёте по итогам года глава рыбницкой госадминистрации Виктор Тягай, сообщает novostipmr.com.
На начало 2024 года на территории района и города числятся 11,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма средств от выдачи патентов за 2023 год составила 9,8 млн рублей, превысив показатели прошлого года на 5,3 млн рублей.
Виктор Тягай отметил успехи в аграрной сфере. Посевную кампанию в прошлом году провели на 54,2 тысячи га, а благоприятные погодные условия позволили собрать хороший урожай. Зерновых и зернобобовых культур намолочено 127,1 тыс. тонн, овощей открытого грунта убрано 14,5 тонн, бахчевых культур – 53,9 тонны, фруктов – 240,8 тонны.
В сфере животноводства фиксируется снижение по некоторым показателям. В частности, уменьшилось поголовье свиней, коз, овец и птицы.
Сократилось и количество крупного рогатого скота, но это не повлияло на полученный удой молока. Его валовое производство возросло на 116,2% по сравнению с 2022-м и составило 11,5 тыс. тонн.