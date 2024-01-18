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Большинство в парламенте Венгрии предложило ратифицировать 26 февраля прием Швеции в НАТО

Большинство в парламенте Венгрии предложило ратифицировать 26 февраля прием Швеции в НАТО
Фото: Global Look Press/IMAGO/Szilard Vörös

Лидер фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш направил письмо с этим предложением на имя спикера парламента Ласло Кёвера

Фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" предложила провести голосование в парламенте Венгрии по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО 26 февраля. Об этом сообщил лидер фракции Мате Кочиш, сообщает ТАСС.

Он направил письмо с этим предложением на имя спикера парламента Венгрии Ласло Кёвера. "Предлагаем внести в повестку дня заседания парламента 26 февраля вопрос о ратификации соглашения о вступлении Королевства Швеция в Организацию Североатлантического договора", - написал лидер фракции в своем обращении. Кочиш опубликовал фотографию документа на своей странице в Facebook.

26 февраля будет первым днем работы парламента Венгрии после зимних каникул. Ожидается, что Кёвер, от которого зависит определение повестки дня, поставит предложение фракции ФИДЕС на голосование при открытии весенней сессии. Вместе с младшими партнерами - христианскими демократами - эта партия располагает в парламенте большинством в две трети голосов, и поэтому ее предложение наверняка будет одобрено. Оппозиционные партии также уже давно выступают за скорейшую ратификацию шведской заявки.

17 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с программной речью о приоритетах своего правительства, выразил уверенность в том, что парламент ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале своей весенней сессии. По его словам, "спор со Швецией близится к завершению", поскольку вместе со шведским премьером Ульфом Кристерссоном они "предприняли важные шаги по восстановлению доверия".

Кристерссон планирует в ближайшее время посетить с визитом Будапешт, и, по сообщениям СМИ, стороны готовят крупное соглашение в области военно-технического сотрудничества. Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, но депутаты отложили его рассмотрение из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии.

Венгрия осталась единственной страной в альянсе, парламент которой не ратифицировал это соглашение. 24 января Орбан заявил после разговора по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что правительство поддерживает присоединение Швеции к альянсу и призывает парламент одобрить этот шаг "при первой удобной возможности".

27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.

  • Сегодня, 11:05
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