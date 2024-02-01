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Президент ПМР Вадим Красносельский провел встречу с Послом по особым поручениям МИД Украины Пауном Роговеем

Президент ПМР Вадим Красносельский провел встречу с Послом по особым поручениям МИД Украины Пауном Роговеем
Фото: пресс-слкужба Президента ПМР

19 февраля состоялась встреча Главы Приднестровья Вадима Красносельского с Послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Пауном Роговеем. Участие в дискуссии принял руководитель внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

Обмениваясь приветствиями, собеседники упомянули, что наряду с предыдущей встречей, состоявшейся в декабре прошлого года, нынешнее общение формирует хорошую основу для системного взаимодействия.

Как сообщает пресс-служба главы государства, неизменной остается позиция как Приднестровья, так и Украины в части стремления к сохранению мира и продолжению цивилизованного переговорного процесса. Вадим Красносельский подчеркнул, что сохраняется необходимость ведения диалога в условиях вынужденного простоя формата «5+2», отметив постоянную открытость к взаимодействию с молдавской стороной на высшем уровне в формате «1+1». Паун Роговей отметил, что Украина поддерживает урегулирование приднестровского конфликта мирным дипломатическим путем, была и останется активным участником процесса урегулирования.

Собеседники сошлись во мнении о том, что многочисленные проблемные вопросы гуманитарного характера, возникающие в рамках молдо-приднестровского урегулирования, должны решаться в первоочередном порядке во благо людей на обоих берегах Днестра – без политизации. Интересы людей – краеугольный камень дипломатических усилий.

Участники встречи обсудили меры поддержки, оказываемые в Приднестровье украинским беженцам. При этом Вадим Красносельский напомнил, что для данной категории, а также для почти ста тысяч постоянно проживающих в республике украинских граждан важна регулярная консульская поддержка.

В рамках встречи собеседники обсудили широкий круг актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.
  • Сегодня, 11:11
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