Законопроект, предусматривающий приведение национальной нормативной базы Молдовы в соответствие с европейскими нормами в отношении веществ, разрушающих озоновый слой, принят во втором чтении голосами 64 депутатов.
Проектом предусмотрено изменение Положения о коммерческом режиме и регулировании использования галогенированных углеводородов, разрушающих озоновый слой. Агентство по охране окружающей среды РМ будет отвечать за выдачу разрешений в области веществ, разрушающих озоновый слой. Также было изменено название разрешения, в которое будут включены как вещества, разрушающие озоновый слой, так и фторированные газы с парниковым эффектом, а также продлен срок его действия, передает noi.md.
В целях предотвращения и снижения выбросов веществ, разрушающих озоновый слой, введены требования по периодическим проверкам оборудования на предмет выявления возможных неорганизованных выбросов. При этом регламентированы положения, касающиеся запрета ввоза, вывоза, реэкспорта, транзита, размещения на рынке химических веществ в таре, не подлежащей повторному наполнению.
Введены и некоторые исключения из запрета на ввоз веществ, разрушающих озоновый слой. Это вещества, используемые в качестве синтетических промежуточных продуктов и технологических агентов для основных лабораторных и аналитических целей, а также для критически важных целей.
Проект разработан Министерством окружающей среды Молдовы. По мнению автора, реализация положений данного проекта будет способствовать соблюдению обязательств, взятых на себя Республикой Молдова в рамках Монреальского протокола в отношении веществ, разрушающих озоновый слой, а также постепенному ограничению введения на рынок веществ, разрушающих озоновый слой, и сокращению их потребления.