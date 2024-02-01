Правительством представлены предложения по утверждению перечня сведений, предоставляемых в обязательном порядке и необходимых для формирования и ведения Единой информационной системы обучающихся и воспитанников.
Высший орган исполнительной власти видит необходимым внесение некоторых дополнений в Закон «Об образовании». Они позволят вести учет учеников в организациях дошкольного и общего образования. На законодательном уровне предложено закрепить понятие «единая информационная система обучающихся и воспитанников», а также установить цель формирования и использования представленных сведений. В частности, данная система позволит улучшить работу в рамках реализации государственной политики в сфере общего образования, а также позволит агрегировать необходимые статистические данные. Доступ к информации будет открыт определенному кругу должностных лиц, передает пресс-служба Правительства.
В данном перечне в обязательном порядке будут указываться личные данные обучающегося и его родителей: ФИО, дата рождения и адрес по месту жительства или пребывания. Также в соответствии с законом, касающимся единого реестра населения, этим сведениям будет присвоен идентификационный номер.
В настоящее время учет организован таким образом, что позволяет получить полную и достоверную информацию только о несовершеннолетних учениках организаций общего образования. По итогам анализа, Министерством просвещения выявлено, что по состоянию на 5 сентября 2023 года к обучению не приступили 253 несовершеннолетних. Из них: 93 человек не учатся по состоянию здоровья, 80 – окончили 9 класс и не продолжили учиться, а также не работают, 70 – окончили 9 класс и были трудоустроены. При этом проверить данную информацию не представляется возможным, поскольку ежегодному учету подлежат дети от 6,5 до 16 лет, постоянно проживающие в Приднестровье и временно прибывшие на территорию республики. Но на практике осуществить контроль за ребятами, не являющимися гражданами ПМР, качественным образом невозможно.
Разработанный Правительством механизм позволит получать своевременную и достоверную информацию об учащихся, а также осуществить охват несовершеннолетних основным общим образованием на 100%.
Внедрение системы планируется с 1 января 2025 года. В ближайшее время законопроект будет направлен в Верховный Совет для дальнейшего рассмотрения и принятия.