Правительство Приднестровья предлагает увеличить лимиты финансирования по ряду значимых направлений. Внесены предложения по корректировке республиканского бюджета на текущий год. Они предполагают, как утверждение остатков средств, сформированных на 1 января 2024 года, так и изменение показателей доходной и расходной частей главного финансового документа.
Существенно уменьшены показатели доходной части республиканского и консолидированного бюджетов по единому таможенному платежу. Причиной послужили нестабильные условия внешнеэкономического и внешнеполитического характера, приостановка и изменение условий деятельности отдельных предприятий, сообщает newspmr.com.
«Учитывая усугубившееся внешнеполитическое и внешнеэкономическое давление, ведущее к ситуации двойного налогообложения и дополнительного финансового обременения приднестровских предприятий и предпринимателей, возникла необходимость уменьшения плановых показателей доходов», - сообщили в Министерстве финансов ПМР.
Расходная часть бюджета, напротив, вырастет. В бюджете следует учесть рост уровня заработной платы работников сферы образования и социальной защиты на 25% с 1 февраля 2024 года.
«Увеличен размер РУ МЗП, который применяется для начисления заработной платы этих категорий бюджетников. Также предстоит повышение заработной платы работникам организаций здравоохранения с 1 апреля 2024 года, поэтому в проекте документа предусмотрено увеличение плановых лимитов расходов на оплату труда с начислениями. Более половины этой суммы направят педагогам», - напомнили в Министерстве финансов ПМР.
Предполагается увеличить лимиты на «социальную политику». В 2024 году предстоит ремонт пищеблока ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов». Кроме того, предложено расширить расходную часть Фонда по обеспечению государственных гарантий по расчетам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), и иными работниками сельскохозяйственных предприятий. Источником выступят остатки средств Фонда, сложившиеся по состоянию на 1 января 2024 года.
В законодательной инициативе учтен и возможный рост лимитов на финансирование мероприятий на приобретение оборудования в целях обеспечения функционирования автоматизированной системы оплаты проезда. Отдельно вынесены предложения по программам развития системы питьевого водоснабжения и Фонда развития мелиоративного комплекса.
Лимиты Фонда капитальных вложений также предложено увеличить для того, чтобы обеспечить завершение работ на переходящих объектах и провести ремонт на нескольких новых. Среди локаций – здание, в котором расположен томограф Республиканской клинической больницы, городской стадион города Днестровска.
Часть резерва планируется направить на субсидии местным бюджетам на исполнение программ по линии Дорожного фонда. Кроме того, долю остатков средств целевых бюджетных фондов, сложившихся по состоянию на 1 января 2024 года, предлагается направить на снижение уровня дефицита республиканского бюджета.
В ближайшее время изменения и дополнения в закон «О республиканском бюджете на 2024 год» поступит в высший законодательный орган страны для изучения и принятия.