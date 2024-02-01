В Молдове 50,2% потребления энергии приходится на жилые дома, которые являются крупнейшими потребителями энергии в стране. За бытовыми потребителями следует транспортный сектор — 26,4%, промышленность — 8,8%, торговля и государственные услуги — 9,8%, сельское хозяйство — 4,8%. Такие данные показало исследование Всемирного банка (ВБ), которое ляжет в основу Дорожной карты по устойчивому отоплению, пишет newsmaker.md.
В жилом секторе 64,4% семей отапливают свои дома дровами, 18,3% подключены к централизованной системе отопления, и 16,5% — к автономным системам, работающим на газе, электричестве, дровах или угле.
В Молдове насчитывается 1,3 млн жилых помещений (574 тыс. в городах и 751 тыс. — в сельской местности) общей площадью 90,5 млн квадратных метров.
Более 70% зданий в Молдове построили в 1951-1990 годах, 70,6% жилья — это отдельно стоящие дома, 43% жилых домов построены из глины/самана, 27,6% — из кирпича/камня, 19,8% — монолитных плит/цемента, 8,8% — фортрана.
Такие данные содержатся в «Анализе текущей ситуации с отоплением помещений в РМ». Это исследование ляжет в основу Дорожной карты по устойчивому отоплению, разработанной при поддержке Всемирного банка. В представленном документе содержится информация о спросе на тепло по секторам и видам отопления, инфраструктуре теплоснабжения, прогнозах спроса на тепло и потребления топлива.
По словам старшего специалиста в области энергетики Всемирного банка Роджера Кома Кунилла, ВБ окажет помощь правительству Молдовы в повышении энергетической безопасности и сокращении выбросов углекислого газа в рамках двух инвестиционных проектов в области тепловой энергетики на общую сумму 153 млн евро.
Также при поддержке ВБ разработают Дорожную карта устойчивого отопления в Молдове, которая будет содержать три сценария перехода к 2050 году. В них будут указаны темпы обновления зданий, потребности в финансировании, инвестиции, воздействие и необходимая институциональная поддержка.