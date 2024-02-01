Первый запуск беспилотника, который провели 20 февраля при выезде из Тирасполя в сторону Бендер, оказался результативным. Пока одни сотрудники работали с помощью летательного аппарата, другие – несли службу в полном смысле на земле. Итог этого рейда – выявлены семь нарушителей ПДД, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Подобные мероприятия с использованием квадрокоптеров теперь будут проводиться регулярно.
Патрулирование на большой высоте позволяет определить автомобиль и место нарушения ПДД, проследить маршрут машины вплоть до остановки инспектором ДПС. Все данные о нарушителе передаёт оператор беспилотника.
Такая форма несения службы позволит дисциплинировать участников дорожного движения, считают в ГАИ.