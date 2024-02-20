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Илон Маск выдвинут на Нобелевскую премию мира

Илон Маск выдвинут на Нобелевскую премию мира
Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Норвежский политик Мариус Нильсен выдвинул американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира за его «непреклонную защиту диалога и свободы слова в постоянно поляризующемся мире», передает vedomosti.ru ссылаясь на газету Daily Mail.

«Множество технологических компаний, которые Маск основал, которыми владеет или руководит, направлены на улучшение общества, расширение знаний о Земле и космосе, а также на обеспечение связи и коммуникаций на глобальном уровне, помогли сделать мир более взаимосвязанным и безопасным», – подчеркнул Нильсен.

Лауреата Нобелевской премии мира в 2024 г. выберет норвежский Нобелевский комитет, состоящий из анонимной группы из пяти человек, назначаемых парламентом страны. По информации издания, претендентами на Нобелевскую премию в этом году стали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава ООН Антониу Гутерриш, президент Колумбии Густаво Петро, бывший президент США Дональд Трамп, британский эколог Дэвид Аттенборо, австралийский активист Джулиан Ассанж, папа Римский Франциск и палестинская журналистка Хинд Худари.

20 февраля Маск в ходе конференции на платформе Spaces X заявил, что первый пациент с вживленным мозговым чипом от американского разработчика Neuralink способен управлять компьютерной мышью силой мысли. Он отметил, что Neuralink теперь попытается добиться от пациента как можно большего количества нажатий кнопок мыши.
  • Сегодня, 08:49
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