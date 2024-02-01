Dnestr.TV

 
0

Упрощение процедуры формирования земельных участков

Упрощение процедуры формирования земельных участков
Изображение: открытые источники

На данный момент полная процедура формирования земельного участка включает в себя в том числе картографические и технические работы, проводимые в ходе разработки землеустроительных проектов и составлении планово-картографических материалов. Планы земельных участков изготовляются по результатам полевых геодезических измерений с привязкой к геодезической сети, за исключением редких случаев.

В тоже время в государственных администрациях городов и районов республики отсутствует геодезическое оборудование, а также профильные специалисты. По этой причине граждане получают услугу у частных организаций, которые достаточно высоко оценивают свой труд. Далеко не все могут себе позволить провести такого рода обследование территории.

Как передает пресс-служба Правительства, в отдельных районах уже четыре года применяется упрощенный порядок проведения инвентаризационных и картографических работ при подготовке документов, необходимых для регистрации прав пользования земельными участками. Установлены специальные требования к чертежам границ земельных участков, составленным без привязки к государственной геодезической сети. Однако период действия его завершился в 2024 году.

Документ, принятый накануне на заседании Правительства, пролонгирует Постановление «Об упрощении процедуры формирования земельных участков» и расширяет географию его применения на всю республику.

«Мы механизм этот останавливать не будем. Он как раз и предполагает, чтобы с меньшими финансовыми потерями граждане могли оформить свои земельные участки и совершить прочие действия. Но на будущее нам надлежит пересмотреть все наше законодательство, и менять основной принцип. Это работа не одного дня, но ее нужно делать», — нацелил Премьер руководителей профильных министерств и ведомств.

Между тем, у упрощенного подхода есть и отрицательные стороны. Например, применять такой механизм можно только при отсутствии земельных споров с владельцами смежных участков. К слову, согласования с соседями и ряд иных процедур граждане также проводят самостоятельно.

«Я считаю, и уверен в этом, люди, которые получают соответствующий земельный участок для строительства, не должны платить за оформление этого участка. Это дело государства – оформить участок и предложить его под строительство. Человек должен прийти, получить кадастровый номер и подписать заявление, получить документ, подтверждающий право на землю. Это не бизнес – это наши граждане, и мы должны им предоставить соответствующее право», — выразил мнение Александр Розенберг о действующем сегодня порядке оформления земельных участков.

Кроме того, Председатель Правительства подчеркнул, что в результате применения упрощенного алгоритма будет идти бесконечный процесс формирования Государственного земельного кадастра. Профильные органы власти должны четко контролировать его наполнение: все земельные участки должны быть включены, им должны присвоить кадастровые номера, а выделяться гражданам должны уже полностью сформированные наделы. Для перехода к такому алгоритму действий необходимо провести масштабную работу. Ситуацию Глава исполнительной власти оставил на личном контроле.
  • Сегодня, 08:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна