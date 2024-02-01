На данный момент полная процедура формирования земельного участка включает в себя в том числе картографические и технические работы, проводимые в ходе разработки землеустроительных проектов и составлении планово-картографических материалов. Планы земельных участков изготовляются по результатам полевых геодезических измерений с привязкой к геодезической сети, за исключением редких случаев.
В тоже время в государственных администрациях городов и районов республики отсутствует геодезическое оборудование, а также профильные специалисты. По этой причине граждане получают услугу у частных организаций, которые достаточно высоко оценивают свой труд. Далеко не все могут себе позволить провести такого рода обследование территории.
Как передает пресс-служба Правительства, в отдельных районах уже четыре года применяется упрощенный порядок проведения инвентаризационных и картографических работ при подготовке документов, необходимых для регистрации прав пользования земельными участками. Установлены специальные требования к чертежам границ земельных участков, составленным без привязки к государственной геодезической сети. Однако период действия его завершился в 2024 году.
Документ, принятый накануне на заседании Правительства, пролонгирует Постановление «Об упрощении процедуры формирования земельных участков» и расширяет географию его применения на всю республику.
«Мы механизм этот останавливать не будем. Он как раз и предполагает, чтобы с меньшими финансовыми потерями граждане могли оформить свои земельные участки и совершить прочие действия. Но на будущее нам надлежит пересмотреть все наше законодательство, и менять основной принцип. Это работа не одного дня, но ее нужно делать», — нацелил Премьер руководителей профильных министерств и ведомств.
Между тем, у упрощенного подхода есть и отрицательные стороны. Например, применять такой механизм можно только при отсутствии земельных споров с владельцами смежных участков. К слову, согласования с соседями и ряд иных процедур граждане также проводят самостоятельно.
«Я считаю, и уверен в этом, люди, которые получают соответствующий земельный участок для строительства, не должны платить за оформление этого участка. Это дело государства – оформить участок и предложить его под строительство. Человек должен прийти, получить кадастровый номер и подписать заявление, получить документ, подтверждающий право на землю. Это не бизнес – это наши граждане, и мы должны им предоставить соответствующее право», — выразил мнение Александр Розенберг о действующем сегодня порядке оформления земельных участков.
Кроме того, Председатель Правительства подчеркнул, что в результате применения упрощенного алгоритма будет идти бесконечный процесс формирования Государственного земельного кадастра. Профильные органы власти должны четко контролировать его наполнение: все земельные участки должны быть включены, им должны присвоить кадастровые номера, а выделяться гражданам должны уже полностью сформированные наделы. Для перехода к такому алгоритму действий необходимо провести масштабную работу. Ситуацию Глава исполнительной власти оставил на личном контроле.