Первые лица государства приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию двух обновленных объектов обновленной армейской инфраструктуры. Один из них – здание двухэтажной казармы в тираспольском гарнизоне. Работы велись в течение 2023 года. Обновили кровлю, фасад, системы отопления, водо- и электроснабжения. Отремонтированы учебные классы и кабинеты преподавательско-офицерского состава. Приобретена новая мебель и сопутствующие принадлежности. Благоустроена прилегающая территория: строевой плац и дорожки замощены тротуарной плиткой. Как сообщает пресс-служба Президента, объект приведен в надлежащее состояние на средства Фонда капитальных вложений, сообщает пресс-служба Правительства республики.
Обращаясь к участникам праздничного мероприятия, Вадим Красносельский подчеркнул, что за несколько последних лет в плане создания комфортных условий несения службы сделано очень много, но объекты, требующие внимания, еще есть. Работа будет продолжена. Глава государства говорил и о заметно улучшенном обмундировании военнослужащих, обеспечении качественным питанием и довольствием. Президент подчеркнул, что армия должна в своем развитии идти в ногу со временем, соответствовать запросам и реалиям современности. Вадим Красносельский акцентировал внимание на том, что задача вооруженных сил – защита и обеспечение безопасности приднестровского народа, а государство сделает все возможное для создания достойных условий несения службы.
Главнокомандующий и министр обороны перерезали символичную красную ленту. Здание обновленной казармы освятил Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. Возглавляемая Президентом делегация в сопровождении министра обороны осмотрела отремонтированные и оборудованные казарменные помещения. Особое внимание гостей привлек современный спортивный зал, оснащенный современными тренажерами и обеспеченный необходимым спортинвентарем.
Вторая локация – здание Военной инспекции Министерства обороны ПМР. Подразделение отметило в декабре минувшего года 30-летие. Корпус не знал капитального ремонта. В 2023 году здесь провели кровельные и фасадные работы, заменили оконные и дверные блоки, коммуникации, ограждение. Проведен ремонт всех помещений. Преобразился внутренний двор и территория вокруг объекта. Вадим Красносельский выразил благодарность тем, кто был задействован в проведении ремонтных работ, наиболее отличившихся отметил благодарственным письмом и грамотой Президента ПМР. Руководитель страны подчеркнул, что достойные условия пребывания важны как для людей в погонах, несущих на этом объекте службу, так и для отбывающих наказание.
Глава государства осмотрел обновленные помещения. Участники мероприятия обсудили планы дальнейших инфраструктурных преобразований в армейской среде.