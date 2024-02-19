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64-летний рекорд: температура в Китае резко упала на 50 градусов

64-летний рекорд: температура в Китае резко упала на 50 градусов
Фото: открытые источники

В Китае резко похолодало сразу более чем на 50 градусов. Температура за двое суток упала с -1,6°С до -52,3°С, побив все возможные исторические рекорды региона Синьцзян, сообщает Reuters.

"Китай борется с самыми суровыми похолоданиями за последние 60 лет. Первыми жертвами погоды стали животные: на одном из озер в лед вмерзли тысячи птиц. Глубокие заморозки затруднили поездки по стране. Из-за метелей и ледяных дождей путешественники задерживаются на железных и автомобильных дорогах", - пишет издание.



Показатель в городе Туэрхонг уезда (района) Фуюнь достигал уровня в минус 51,5 градуса, такую температуру устанавливали 21 января 1960 года», — уточнили в сообщении.

По данным Министерства транспорта КНР, в провинциях Внутренняя Монголия и Синьцзян, а также Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян уже перекрыты 43 участка дорог. В Национальной метеослужбе предупредили, что сильные морозы в стране продлятся до 22 февраля. Кроме того, похолодания могут прийти в северо-восточный Китай, центральную провинцию Хубэй и Хунань на юге.

  • Вчера, 21:03
  • DTV
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