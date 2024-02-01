На пленарном заседании Верховный Совет рассмотрел законопроекты, по которым ответственным является Комитет по законодательству, защите прав и свобод граждан.
Как передает пресс-служба ВС ПМР, во втором окончательном чтении приняты изменения в закон «О безопасности дорожного движения». Законопроект Президента дает право автомобилистам поменять водительские права без сдачи квалификационных экзаменов. Раньше такая упрощенная процедура действовала только в течение 180 дней. Обязательным остается прохождение медицинского осмотра. Депутаты также приняли поправку, которая даст возможность обменять водительское удостоверение до истечения срока его действия – по заявлению водителя. Принятые изменения в закон вступят в силу после подписания Президентом.
Кроме этого, на пленарном заседании были приняты в окончательном чтении изменения и дополнения в закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе». Законопроект, также предложенный Вадимом Красносельским, корректирует перечень лиц, не обязанных состоять на воинском учете. Речь идет о тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе или постоянно проживает за пределами ПМР либо уже не является гражданином Приднестровья. Постоянно проживающие за пределами ПМР для снятия с учета могут обратиться в официальные представительства Приднестровья. Принятый закон вступит в силу после подписания.
В первом чтении парламентарии приняли проект нового закона «Об органах внутренних дел ПМР», направленного на рассмотрение главой государства. Документ разработан в рамках Стратегии развития Приднестровья и с учетом изменений в правоохранительной сфере. Как пояснила официальный представитель МВД по данному законопроекту, закон будет определять статус сотрудников внутренних дел, кадетов. Закрепляются законодательные основы госслужбы в аварийно-спасательных формированиях и в подразделениях противопожарной службы как самостоятельных видов государственной службы ПМР. Будет усилена антикоррупционная составляющая в работе органов внутренних дел. Кроме проекта закона «Об органах внутренних дел ПМР» в первом чтении приняты изменения в ряд профильных законов: «Об аварийно-спасательной и противопожарной службах в ПМР», «О милиции», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «О государственном пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, службе судебных исполнителей, налоговых и таможенных органах и их семей», «О пожарной безопасности в ПМР», «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих», «О государственной дактилоскопической регистрации в ПМР».
Первое чтение прошла законодательная инициатива депутатов Верховного Совета Галины Антюфеевой и Григория Дьяченко. Парламентарии предложили скорректировать нормы Кодекса об административных правонарушениях, чтобы исключить административное наказание за использование в произведениях науки, литературы, искусства, в материалах СМИ нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций. Законодательно разрешается использование такой символики в учебных и просветительских целях при условии, что нацизм и экстремизм осуждаются и не пропагандируются.