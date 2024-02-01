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Состоялась встреча Министра иностранных дел ПМР с руководителем EUBAM

Состоялась встреча Министра иностранных дел ПМР с руководителем EUBAM
Фото: МИД ПМР

Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча Министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с руководителем EUBAM Славомиром Пихором. Основной темой диалога стало необоснованное введение Молдовой таможенных пошлин в отношении экономических агентов Приднестровья.

Глава МИД ПМР подчеркнул, что новые рестрикции Республики Молдова привели к двойному налогообложению и стали дополнительным обременением для приднестровского бизнеса. Репрессивные меры, предпринимаемые РМ, он охарактеризовал как элемент экономической войны, сообщает пресс-служба МИДа.

«У нас есть договоренности с молдавской стороной, которые были нарушены. У нас есть особый механизм торговли с ЕС, который грубейшим образом, из-за введения этих деструктивных мер, тоже нарушается. У нас есть последствия, которые говорят о падении торгово-экономического оборота с европейскими странами», – рассказал Виталий Игнатьев.

Ситуация в экономике Приднестровья осложняется банковской блокадой, вследствие которой возникли препятствия для получения преференциальных сертификатов, в том числе при торговле со странами ЕС. В результате происходит существенное падение внешнеторгового оборота ПМР, снижается поступление налогов и образуется бюджетный дефицит. Антигуманные акты экономической агрессии РМ ведут к нарушению прав и свобод людей, проживающих в Приднестровье, констатировал дипломат.

В ходе дискуссии были также затронуты темы, связанные с блокированием экспорта промышленных предприятий ПМР, ограничением импорта лекарственных препаратов и медоборудования для лечебных учреждений Приднестровья. Министр иностранных дел призвал EUBAM содействовать снятию напряженности и нормализации экономического взаимодействия.

«Обращаюсь к вам как к миссии, которая занимается вопросом, в том числе, приграничного взаимодействия, торгово-экономического взаимодействия, приложить усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Чтобы не допустить нарушения прав и интересов людей, потому что экономика – это основа. Бизнес должен иметь свободные условия для развития, а не быть искусственно ограниченным», – отметил Виталий Игнатьев.

Отдельно была затронута транспортная проблематика. Глава внешнеполитического ведомства высказался за скорейшее возобновление работы Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице в соответствии с Протокольным решением 2018 года. Он также обозначил недопустимость ограничения перемещения автомобилей, зарегистрированных в Приднестровье, по территории РМ с учетом содержания технического заключения EUBAM от 2015 года и согласованного механизма ПРТС.
  • Вчера, 21:40
  • DTV
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