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Новая авиакомпания в Международном аэропорту Кишинева

Новая авиакомпания в Международном аэропорту Кишинева
Источник фото: noi.md

В Международном аэропорту Кишинева новая авиакомпания Georgian Wings начинает полеты в один из самых атмосферных городов мира – Тбилиси, столицу Грузии.

Как сообщила администрация столичного аэропорта, расписание полетов будет дополнено двумя еженедельными прямыми авиарейсами по направлению Кишинев-Тбилиси-Кишинев по вторникам и субботам, пишет noi.md.

Georgian Wings в традиционном молдавском стиле встретили хлебом-солью в Кишиневском международном аэропорту, на мероприятии присутствовали высокопоставленные представители авиакомпании «Georgian Wings», а также посол Грузии в Молдове Леван Диасамидзе, который выступил с восторженной речью, подчеркнув историческую значимость события.

Кишиневский аэропорт окутала грузинская атмосфера, в зоне регистрации путешественников удивили традиционные грузинские закуски, хорошее настроение и музыкальные аккорды в исполнении группы, исполнявшей песни на грузинском языке.

Также, вскоре молдавские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы в Великобританию

Соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о воздушном сообщении было утверждено кабинетом министров. Документ был подписан в Лондоне 22 января 2024 года, сообщается в пресс-релизе Исполнительного органа.

Соглашение способствует укреплению дипломатических и экономических отношений, а также продвижению инвестиционного климата между Республикой Молдова и Соединенным Королевством и Северной Ирландией. Развитие пассажирских перевозок также принесет прямую выгоду потребителям, выражающуюся в качественном обслуживании, снижении тарифов и сокращении времени в пути, сообщает radiomoldova.md

Республика Молдова подписала подобные соглашения с 21 страной.
  • Вчера, 21:49
  • DTV
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