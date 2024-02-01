В Международном аэропорту Кишинева новая авиакомпания Georgian Wings начинает полеты в один из самых атмосферных городов мира – Тбилиси, столицу Грузии.
Как сообщила администрация столичного аэропорта, расписание полетов будет дополнено двумя еженедельными прямыми авиарейсами по направлению Кишинев-Тбилиси-Кишинев по вторникам и субботам, пишет noi.md.
Georgian Wings в традиционном молдавском стиле встретили хлебом-солью в Кишиневском международном аэропорту, на мероприятии присутствовали высокопоставленные представители авиакомпании «Georgian Wings», а также посол Грузии в Молдове Леван Диасамидзе, который выступил с восторженной речью, подчеркнув историческую значимость события.
Кишиневский аэропорт окутала грузинская атмосфера, в зоне регистрации путешественников удивили традиционные грузинские закуски, хорошее настроение и музыкальные аккорды в исполнении группы, исполнявшей песни на грузинском языке.
Также, вскоре молдавские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы в Великобританию
Соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о воздушном сообщении было утверждено кабинетом министров. Документ был подписан в Лондоне 22 января 2024 года, сообщается в пресс-релизе Исполнительного органа.
Соглашение способствует укреплению дипломатических и экономических отношений, а также продвижению инвестиционного климата между Республикой Молдова и Соединенным Королевством и Северной Ирландией. Развитие пассажирских перевозок также принесет прямую выгоду потребителям, выражающуюся в качественном обслуживании, снижении тарифов и сокращении времени в пути, сообщает radiomoldova.md
Республика Молдова подписала подобные соглашения с 21 страной.