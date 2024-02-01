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Из 14 населенных пунктов РМ временно запрещен ввоз продукции птицеводства
Фото: открытые источники
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР обновлен список населённых пунктов Молдовы, где выявили вспышки птичьего гриппа.
По состоянию на 21 февраля 2024 года в 14 населенных пунктах Молдовы выявлены вспышки высокопатогенного птичьего гриппа. А именно:
- Парканы, Косоуцы Сорокского района,
- Лунга, Гура Кайнарулуй Флорештского района,
- Матеуцы, Попоуцы, Новая Сахарна, Сахарна Резинского района,
- Оксентия Дубоссарского района,
- Пояна Шолданештского района;
- Тырнова Единецкого района;
- Большая Слобозия, Бурлаку Кагульского района;
- Кишинев.
Из вышеуказанных населенных пунктов соседнего государства в соответствии с Приказом Минсельхозприроды ПМР временно запрещен ввоз на территорию Приднестровья продукции птицеводства.
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР продолжает отслеживать эпизоотическую ситуацию по птичьему гриппу в соседней стране.
- Сегодня, 10:13
- DTV
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