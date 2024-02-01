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Судьи в Лондоне завершили слушания по делу Ассанжа

Судьи в Лондоне завершили слушания по делу Ассанжа
Фото: открытые источники

Слушания, в ходе которых рассматривалась апелляция основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на решение британских властей о его экстрадиции в США, завершились, сообщает interfax.ru ссылаясь на The Independent.

Судья Виктория Шарп заявила, что судьи объявят о своем решении позже. В свою очередь, Associated Press отмечает, что маловероятно, что о вердикте станет известно раньше марта.

Второй день подряд сам Ассанж отсутствовал в суде. Во вторник его адвокат Эдвард Фицджеральд заявил, что его клиент не здоров и поэтому вообще не может присутствовать на слушаниях: ни лично, ни по видеосвязи.

При этом юристы, представляющие в суде США, заявили, что Ассанж обвиняется из-за публикации имен источников США, а не из-за своей политической позиции. По словам Клэр Доббин, основатель WikiLeaks "без разбора и с пониманием дела опубликовал имена людей, которые выступали в качестве источников информации для США... этот факт выделяет его, а не его политическая позиция". Обвинение утверждает, что этот поступок подверг опасности жизни этих людей.

Ранее защита Ассанжа и его жена Стелла заявляли, что преследование основателя WikiLeaks является политически мотивированным.

Слушания, в ходе которых рассматривали апелляцию Ассанжа на решение британских властей о его экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения, начались в Высоком суде Лондона во вторник.

В случае, если Ассанж получит разрешение на подачу апелляции, у его команды будет возможность представить аргументы в защиту основателя WikiLeaks и против его экстрадиции в США. Однако если судьи откажут основателю WikiLeaks в просьбе оспорить распоряжение суда, это может привести к исполнению решения об экстрадиции Ассанжа. В этом случае команда юристов Ассанжа планирует обжаловать отрицательное решение в Европейском суде по правам человека.

Высокий суд Лондона в середине декабря 2021 года поддержал апелляцию, поданную властями США, и отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. В марте 2022 года Верховный суд Великобритании отказался удовлетворить апелляцию основателя Ассанжа на это решение Высокого суда Лондона, а в апреле 2022 года Вестминстерский магистратский суд Лондона вынес постановление об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

В июне 2022 года Прити Пател, занимавшая в то время пост главы МВД Великобритании, утвердила решение о передаче Ассанжа США. Позднее основатель WikiLeaks направил апелляцию на это решение британских властей.

США добиваются экстрадиции 52-летнего Ассанжа, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечали американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.
  • Сегодня, 10:21
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