С 1 февраля на 25% вырастут зарплаты в системе просвещения и социальной защиты. А вот врачи, медсестры и санитарки должны будут получить подросшую зарплату уже за апрель. Изменения в закон о республиканском бюджете на 2024 год депутаты Верховного Совета приняли в I неокончательном чтении, сообщает пресс-служба Верховного Совета Приднестровья.
Законодательную инициативу подготовило Правительство ПМР после озвученного в январе Послания Президента ПМР органам госвласти и управления, в котором глава государства особо выделил необходимость принятия подобного решения. Поправки в действующий закон о бюджете предусматривают увеличение на оплату труда педагогам и работникам учреждений системы здравоохранения плановых лимитов за счет остатков бюджета 2023 года, перераспределения средств по бюджетным фондам.
«В рамках законопроекта предусматривается увеличение расходной части и доходной части консолидированного бюджета, связанное с реализацией мероприятий в части увеличения уровня заработной платы работников организаций сферы образования, социальной защиты, начиная с 1 февраля 2024 года. Для реализации увеличения оплаты труда работникам организаций здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения, с 1 апреля 2024 года. В данной связи предусматривается общее увеличение расходной части бюджета в совокупности на сумму порядка 401 млн рублей», - отметила, представляя законодательную инициативу вице-премьер, министр финансов ПМР Алена Рускевич.
Уже в марте педагоги должны получить февральскую заработную плату на четверть больше, чем за январь. Это произойдет за счет увеличения расчетного уровня минимальной заработной платы (с 9,4 руб. до 11,8 руб. за 1 РУ МЗП), что приведет к автоматическому пересчету и окладов, и надбавок, отметил в интервью журналистам председатель профильного парламентского Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
«Это абсолютно вся система просвещения. Школьные, дошкольные учебные учреждения. Это учебные учреждения в системе культуры, спорта. Это учебные учреждения в системе социальной защиты: дома-интернаты, коррекционные школы. То есть все, что связано с образовательным процессом. Всех учителей, всех сотрудников данной системы ждет повышение 25% с 1 февраля», - добавил Виктор Гузун.
Что касается системы здравоохранения, то их повышение зарплаты ожидает с 1 апреля. На эти цели из республиканского бюджета планируется выделить порядка 117 млн рублей. С 1 апреля все лечебно-профилактические учреждения республики (за исключением стоматологических поликлиник и санитарно-эпидемиологических станций) должны будут перейти на пилотный зарплатный проект. По примеру Республиканской клинической больницы, которая работает таким образом с июля 2023 года.
«То, что это будет существенное увеличение, это однозначно. Потому что расчеты показывают, что по некоторым позициям зарплаты могут вырасти в 2 раза, по некоторым позициям даже, возможно, и больше», - отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Как отметила министр здравоохранения Кристина Албул, заработная плата вырастет у 7946 штатных единиц. Депутатов Верховного Совета интересовало, как с технической точки зрения будет проходить повышение заработных плат. Это, говорят в Минздраве, будет зависеть от уровня медучреждениях. Самое большое повышение ожидается в лечебно-профилактических учреждениях республиканского уровня. Правительство должно сформировать нормативные документы, которые и будут регулировать пилотные зарплатные проекты в системе здравоохранения.
«Мы говорили о том, что нужно дифференцировать труд. Да, санитарка без образования, она моет пол и в Госпитале инвалидов, и в Слободзейской ЦРБ. Но не забывайте, что пациенты, которые поступают в Госпиталь инвалидов – это пациенты тяжелые, которые требуют более тщательного ухода, лечения другого. И здесь, конечно же, на санитарку больше нагрузка», - отметила министр здравоохранения Кристина Албул.
Однако в этом случае, отметил парламентарий Андрей Сафонов, республика может столкнуться с дефицитом кадров в сельской местности.
«Не побегут ли врачи из районных сельских амбулаторий, поликлиник, потому что они будут получать заметно меньше? Изучался ли такой вопрос?», - интересовался парламентарий.
Однако глава ведомства такие сомнения парламентариев не разделяет.
«Специалисты в республиканских учреждениях, учитывая профиль и квалификацию, должны получать больше. И уровень оказания медицинской помощи, и методы, которые они используют в лечении, они значительно выше, чем оказывают медицинскую помощь по городам и районам. Дифференциация должна быть. И на сегодняшний день, несмотря на то, что в РКБ с 1 июля 2023 года реализуется пилотный проект, специалисты с СВА, ФАПов, поликлиник не сбежали работать в РКБ. Потому что у руководителей есть требования к квалификации специалистов, которых он принимает на работу. Все районные, сельские врачебные амбулатории и ФАПы будут получать зарплаты на одном уровне», - добавила Кристина Албул.
Парламент принял в I чтении изменения и дополнения в Закон ПМР «О республиканском бюджете на 2024 год». Планируется, что во II окончательном чтении депутаты Верховного Совета рассмотрят законодательную инициативу уже на следующем пленарном заседании, которое состоится 27 февраля.