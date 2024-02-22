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В США зафиксировали масштабный сбой в телефонной сети

В США зафиксировали масштабный сбой в телефонной сети
Фото: Getty Images

На всей территории Соединенных Штатов Америки в четверг утром был зафиксирован масштабный сбой в телефонной сети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным издания, в результате сбоя в сети AT&T клиенты не имели возможности звонить по телефону, отправлять текстовые сообщения или выходить в Интернет. О проблемах со связью известно минимум у 47 тысяч пользователей. Однако эта цифра может увеличиваться.

AT&T признала, что у нее произошел массовый сбой, но не назвала причину сбоя системы.

"Сегодня утром у некоторых наших клиентов наблюдаются перебои в беспроводной связи. Мы срочно работаем над тем, чтобы возобновить их обслуживание. Мы поощряем звонить по Wi-Fi, пока услуга не будет возобновлена", - говорится в заявлении AT&T.

Кроме этого о проблемах со связью сообщали клиенты операторов Verizon и T-Mobile, однако они были не столь глобальны, как у AT&T.

Сбой в сети привел также к проблемам в работе американской экстренной службы 911. Специалисты сообщили, что некоторые американцы не могут связаться с экстренной службой.
  • Вчера, 20:08
  • DTV
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