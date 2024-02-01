Молдова приобретет второй радар воздушного наблюдения, который прибудет в страну летом 2025 года.
Кроме того, Министерство обороны РМ сейчас также ищет систему противовоздушной обороны, сообщил в интервью Europa Libera министр обороны Анатолий Носатый, пишет bloknot-moldova.ru.
В конце прошлого года Республика Молдова получила свой первый современный радар, изготовленный французской компанией и купленный на деньги из республиканского бюджета.
Это приобретение подверглось критике после того, как в середине февраля на юге страны дважды за неделю упали обломки иранских беспилотников «Шахед».
- Приобретенный радар был и продолжает оставаться предметом дезинформации и спекуляций. Кто-то думает, что этот радар дает нам прикрытие и защиту от любой опасности в воздушном пространстве, - прокомментировал министр Носатый.
Он пояснил, что система GM200 не может сбивать воздушные цели и предназначена для мониторинга воздушного пространства.
- Новая система призвана дополнить около 20 радаров, которые имеются в Национальной армии Молдовы, но, к сожалению, они устарели и не обеспечивают необходимых тактико-технических характеристик. Вместе с этим высокопроизводительным радаром они не могут обнаружить беспилотник достаточно небольшого размера, у них есть другие цели, которые представляют опасность для граждан", - заявил Носатый.
По словам министра, следующий радар, который должен прибыть в Республику Молдова в середине 2025 года, будет приобретен за счет европейских фондов через Европейский инструмент мира, он будет высокоэффективным и вместе с существующими в системе, «это даст лучшее покрытие, чем сейчас».
Следующим шагом станет закупка системы идентификации и поражения воздушных целей.
Носатый отметил, что сейчас министерство «ищет и ведет переговоры по контрактам» на систему ПВО, хотя денег на покупку пока нет.