Председатель Правительства провел рабочую встречу. Главная тема обсуждения – организация освещения автомобильных дорог общего пользования. К разговору подключились Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, заместитель министра – начальник Департамента энергетики и ЖКХ Евгений Гроссул, а также руководство ГУП «ЕРЭС».
На данный момент в республике подходит к завершению работа по передаче систем уличного освещения автодорог на баланс предприятия «Единые распределительные электрические сети». Несмотря на это, до сих пор открытым остается вопрос технического обслуживания, порядка и механизма оплаты услуг за электроэнергию. В частности, глав сел интересуют моменты, связанные с периодичностью замены ламп, положенными лимитами потребления энергии и источником финансирования.
В прошлом году Минэкономразвития разработало единообразный подход, регламентирующий порядок оплаты электроэнергии, потребленной на освещение автодорог. Согласно механизму, распределение средств сегодня осуществляется по регионам в зависимости от протяженности дорог. Также в документе обозначены объемы потребления по каждому городу и району в соответствии с графиком освещения. Все эти аспекты прописаны в договорах, которые заключаются между госадминистрацией, предприятием «ЕРЭС» и МЭР.
Как отметил первый зампредседателя Правительства Сергей Оболоник, в текущем году финансирование содержания систем уличного освещения будет происходить за счет средств Дорожного фонда. На эти цели в бюджете заложено порядка 17 млн рублей. Распределяться сумма будет с учетом протяженности дорог.
«К настоящему моменту сложилось то, что все финансирование освещения дорог будет происходить из Дорожного фонда. Раньше это финансирование велось не системно. То есть были определенные суммы в Дорожном фонде на уровне местных советов, при чем не по фактическому расходованию, а в соответствии с разрешенной долей. Даже не смотря на наличие этих средств в бюджете, расчеты за освещение не проводились», – обозначил руководитель Минэкономразвития.
Отсутствие системного подхода к оплате не позволяло направлять деньги на развитие инфраструктуры населенных пунктов. Дело в том, что в некоторых селах источником финансирования электроэнергии выступали сборы на благоустройство территорий и на содержание и развитие социальной инфраструктуры. Такой механизм оплаты освещения дорог общего пользования, по мнению Премьера, является неправильным. Собранные средства необходимо направлять по целевому назначению – благоустраивать зоны отдыха, ремонтировать тротуары и прочее.
В процессе дискуссии говорили и о порядке распределения лимитов потребления электроэнергии. Сегодня их разбивают по городам и районом также согласно протяженности дорог и установленным нормам. Как отметили собравшиеся, основная задача освещения заключается в обеспечении безопасности как для пешеходов, так и для участников дорожного движения.
В этой части Председатель Правительства Александр Розенберг поручил профильному ведомству провести разъяснительную работу в рамках государственных администраций городов и районов с привлечением глав сел. Кроме того, будет актуализирован порядок расчета и распределения лимитов потребления освещения для каждого населенного пункта республики. Над формированием соответствующего нормативно-правового акта будет работать Министерство экономического развития.