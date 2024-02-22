Dnestr.TV

 
0

В Риге переименуют улицы, названные в честь русских писателей

В Риге переименуют улицы, названные в честь русских писателей
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Рижская дума приняла решение переименовать улицу Москвы, а также улицы, названные в честь русских писателей и ученых, сообщила пресс-служба рижского самоуправления, передает ria.ru.

"Рижская дума приняла решение изменить названия улиц Москвы, Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самая протяженная в Риге улица Москвы, длина которой составляет более 16 километров, будет переименована в улицу Латгалии, поскольку такое название она носила с 1938 по 1940 год, хотя в честь Москвы улица была названа еще в 1859 году. При этом в Риге уже есть улица, названная в честь восточного региона Латвии Латгалии, ее тоже переименуют - в улицу Яниса Клидзейса, латышского поэта, родившегося в Латгалии.

Рижская дума также сообщает, что улицу Пушкина назовут по имени латышского лингвиста Карла Мюленбаха, улицу Тургенева - в честь латышского художника Вильгельма Пурвитиса, улицу Лермонтова переименуют в улицу латвийского поэта Вилиса Плудониса, улицу Гоголя - в улицу латышской журналистки Эмилии Беньяминя, а улицу Ломоносова - в улицу Валерии Сейле, которая была первой женщиной в правительстве Латвии.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс на заседании думы заявил, что существование в Риге улицы Москвы "подрывает национальное положение и государственность" Латвии, а после переименования в столице не будет улиц, якобы "несущих идеологию империалистической России".
  • Вчера, 20:27
  • DTV
  • Просмотров: 56
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна