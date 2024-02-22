Рижская дума приняла решение переименовать улицу Москвы, а также улицы, названные в честь русских писателей и ученых, сообщила пресс-служба рижского самоуправления, передает ria.ru.
"Рижская дума приняла решение изменить названия улиц Москвы, Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самая протяженная в Риге улица Москвы, длина которой составляет более 16 километров, будет переименована в улицу Латгалии, поскольку такое название она носила с 1938 по 1940 год, хотя в честь Москвы улица была названа еще в 1859 году. При этом в Риге уже есть улица, названная в честь восточного региона Латвии Латгалии, ее тоже переименуют - в улицу Яниса Клидзейса, латышского поэта, родившегося в Латгалии.
Рижская дума также сообщает, что улицу Пушкина назовут по имени латышского лингвиста Карла Мюленбаха, улицу Тургенева - в честь латышского художника Вильгельма Пурвитиса, улицу Лермонтова переименуют в улицу латвийского поэта Вилиса Плудониса, улицу Гоголя - в улицу латышской журналистки Эмилии Беньяминя, а улицу Ломоносова - в улицу Валерии Сейле, которая была первой женщиной в правительстве Латвии.
Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс на заседании думы заявил, что существование в Риге улицы Москвы "подрывает национальное положение и государственность" Латвии, а после переименования в столице не будет улиц, якобы "несущих идеологию империалистической России".