В Туристический информационный центр (ТИЦ) Приднестровья за время его работы с середины июля 2021 года обратилось 5 тысяч путешественников.
В инфоцентре отвечают на вопросы туристов на русском и иностранных языках, помогают составить индивидуальный маршрут по Приднестровью, рассказывают об основных достопримечательностях республики.
Как сообщает Агентство по туризму ПМР, почти 3,5 тысячи иностранцев получили информацию и полезные рекомендации. Большинство из них путешествуют в одиночку или небольшими группами. География туристов, воспользовавшихся услугами инфоцентра охватывает 56 стран мира. Среди них уже привычные нам Молдова, Румыния, Германия, США, Италия, Испания, Польша. Также есть обращения туристов из Аргентины, Новой Зеландии, Катара, Кипра, Азербайджана, Южной Кореи.
В инфоцентре любой желающий может получить печатные материалы о Приднестровье: туристические карты, буклеты и брошюры. Здесь удобно расположен большой экран, на котором посетителям наглядно покажут достопримечательности, фото и видео материалы и, конечно же, официальный туристический портал Приднестровья www.pridnestrovie-tourism.com.
Туристический информационный центр Приднестровья находится при входе на территорию Бендерской крепости.
Дополнительно, на территории республики функционируют 5 туристических информационных пунктов, где можно бесплатно получить печатную продукцию. Они находятся в Слободзее, Григориополе, Дубоссарах, Рыбнице и в селе Рашков.