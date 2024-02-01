В аэропорту Кишинева пожилой иностранец, прилетевший в Молдову, воспользовался суматохой и кинулся в багажный сканер.
Досмотр прошел в натуральную величину.
Причину поступка мужчина объяснять оцепеневшим таможенникам не стал, пишет bloknot-moldova.ru ссылаясь на Puls Media.
Напомним, в мае 2023 года в аэропорту Кишинева установили специальный рентгеновский сканер. Устройство X-Ray Astrophysics Таможенная служба РМ получила от Агентства по обороне и снижению угроз США (DTRA).
Установке нового рентгеновского сканера предшествовало обучение. Оно проходило в Учебном центре Таможенной службы и в здании Таможенного поста Международного аэропорта Кишинева.