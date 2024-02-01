Фото: Клаус Йоханнис, президент Румынии (Getty Images)
На пресс-конференции в июле 2022 года румынский лидер сказал, что, если бы получил такое предложение, взвесил бы ситуацию очень серьезно
Румыния уведомила союзников по НАТО, что официально выдвигает президента страны Клауса Йоханниса на пост генерального секретаря альянса. Об этом сообщила корреспондент Bloomberg в Белом доме Джулия Джейкобс в X (ранее Twitter), передает ТАСС.
"Румыния уведомила других членов НАТО, что намеревается выдвинуть президента страны Клауса Йоханниса кандидатом на должность генерального секретаря НАТО, - написала она. - Это усложнит усилия других союзников по назначению Марка Рютте будущим генеральным секретарем НАТО".
Президентская администрация ответила на соответствующий запрос портала G4media, что "не комментирует слухи", однако источники портала в правительстве подтвердили информацию.
Ранее Bloomberg сообщал, что и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, кандидатуру которого поддержали США, Германия и Франция, не может собрать достаточно голосов из-за противодействия восточных союзников - Болгарии, Венгрии, Турции и Румынии. Ожидается, что США объявят имя следующего генсека НАТО на саммите альянса в Вашингтоне в июне.
На пресс-конференции в июле 2022 года Йоханнис сказал, что "если бы мне сделали такое предложение, я взвесил бы ситуацию очень серьезно и потом сделал бы публичное заявление".
В январе этого года также агентство Bloomberg сообщало, что Йоханнис, срок президентских полномочий которого истекает в конце этого года, намерен бороться за пост главы Евросовета.