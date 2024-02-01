В случае парламентских выборов, президентских выборов и республиканских референдумов в Молдове будет создан отдельный избирательный округ для избирателей из населенных пунктов левобережья Днестра.
Он будет приравнен к избирательным округам административно-территориальных единиц второго уровня, передает point.md ссылаясь на ipn.md
Избиратели, голосующие на избирательных участках, открытых для населенных пунктов Приднестровского региона, должны будут под свою ответственность подтвердить воздержание от многократного голосования.
Соответствующие положения содержатся в представленном Центральной избирательной комиссией Молдовы проекте положения о создании и функционировании избирательных участков для избирателей из населенных пунктов левобережья Днестра.
В случае обнаружения при внесении персональных данных избирателя в Государственную автоматизированную информационную систему Выборы информации о том, что избиратель уже зарегистрирован как принявший участие в голосовании, избирательная комиссия участка для голосования составит протокол об обнаружении попытки многократного голосования.
Избирком обратит внимание избирателя на уголовную ответственность за многократное голосование и позволит ему реализовать свое избирательное право. Отказ избирателя подписать протокол будет зафиксирован свидетелями. Протокол будет направлен в адрес окружного избирательного совета или в Центральную избирательную комиссию.
За выборами или референдумом на отдельных избирательных участках, созданных для избирателей в населенных пунктах левобережья Днестра, будут наблюдать аккредитованные национальные и международные наблюдатели. Согласно проекту положения, не будут организовываться избирательные участки в населенных пунктах левобережья Днестра для проведения местных выборов и референдумов.