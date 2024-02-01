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С Днем защитника Отечества!
Днестр ТВ поздравляет всех мужчин и причастных женщин с праздником 23 февраля - Днем Защитника Отечества!
Желаем вам крепкого здоровья, любви и пусть всегда над головой будет мирное небо!
Искренне желаем, чтобы защитникам страны и наших семей никогда не приходилось брать в руки настоящее оружие.
- Сегодня, 11:24
- DTV
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