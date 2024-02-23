Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России, в него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, следует из пресс-релиза Европейского совета, пишет rbc.ru.
В рамках 13-го пакета санкций Евросоюз расширил список запрещенных к экспорту в Россию товаров, добавив в него возможные компоненты для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая электротрансформаторы, статические преобразователи и катушки индуктивности. Новые меры также запрещают поставки алюминиевых конденсаторов постоянной емкости, которые, по данным организации, используются в военных целях. При этом разрешены поставки трансформаторов до 25 мая 2024 года по контрактам, заключенным до 24 февраля. Объем прямых поставок трансформаторов из Евросоюза в Россию в 2023 году составлял €46 млн, алюминиевых конденсаторов — менее €2 млн.
Кроме того, экспортные ограничения наложены на 27 организаций по обвинениям в поддержке военно-промышленного комплекса (ВПК) России. «На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения», — говорится в релизе. Некоторые из организаций, которые, по данным ЕС, были вовлечены в обход торговых ограничений, расположены в третьих странах, включая:
Guangzhou Ausay Technology Co Limited (Китай); Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd (Китай); Yilufa Electronics Ltd (Китай); RG Solutions Limited (Гонконг, Китай); Si2 Microsystems Pvt Ltd (Индия); Yildiz Çip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi (Турция); Conex Doo Beograd-Stari Grad (Сербия); Thai IT Hardware Co., Ltd (Таиланд); TOO Elem Group (Казахстан); Euro Asia Cargo (Private) Ltd. (Шри-Ланка).
17 компаний, которые попали под ограничения, являются российскими.
Ранее посольство Китая в Великобритании пригрозило ответить на санкции в отношении трех китайских компаний, которые Лондон включил в новый пакет ограничительных мер против России 22 февраля.
В Евросовете сообщили, что Великобритания присоединилась к списку стран-партнеров (наряду с Норвегией и Швейцарией), при ввозе из которых товаров, произведенных из черных металлов, импортерам ЕС не требуется документального подтверждения того, что сырье не происходит из России. При ввозе такой продукции из других стран импортерам ЕС требуется подтверждать, что данные продукты произведены из черных металлов нероссийского происхождения.
По подсчетам Евросовета, санкционные меры против России к настоящему моменту затронули более чем 2 тыс. физических и юридических лиц. У попавших под санкции граждан лиц замораживаются активы в Евросоюзе, а гражданам и компаниям союза запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или передвигаться транзитом через страны союза.
Накануне Euractiv сообщил, что ЕС в ближайшие несколько недель начнет работу над 14-м пакетом санкций. США также планируют новые санкции против России в ближайшее время. «По указанию президента [Джо] Байдена мы объявим о крупном пакете санкций в пятницу [23 февраля] на этой неделе», — заявил накануне представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
15 февраля FT сообщила, что Венгрия заблокировала принятие 13-го пакета санкций ЕС против России в связи с содержащимися в нем ограничениями против китайских компаний, однако 19 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет препятствовать принятию ограничительных мер.
Предыдущий, 12-й пакет санкций ЕС ввел 19 декабря. В него были включены ограничения на импорт непромышленных алмазов, чугуна, медной и алюминиевой проволоки из России, а также экспортные ограничения на химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и сервоприводы для беспилотников. В санкционный список попали 29 юрлиц за «прямую поддержку российского военно-промышленного комплекса».
22 декабря президент США Джо Байден подписал указ о мерах против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, которые, по мнению США, причастны к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. Американские власти также получили возможность запрещать импорт алмазов, морепродуктов и алкогольных напитков российского производства, которые прошли через существенную трансформацию за пределами России.
Первые санкции ЕС ввел 22 февраля 2022 года из-за признания Россией ДНР и ЛНР. Санкции ограничили доступ к европейскому финансовому рынку и сервисам, затронули ОПК и часть банков. 25 февраля того же года на фоне начала конфликта на Украине ЕС ввел санкции против президента Владимира Путина и главы МИДа Сергея Лаврова.
Всего с февраля 2022 года ЕС вел против России 13 пакетов санкций. Они коснулись резервов ЦБ, крупных предпринимателей и их активов, широкого перечня импорта и экспорта.
Россия считает незаконными западные санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре предупреждал, что ограничительные меры сохранятся на долгие годы.