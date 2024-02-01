Гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть мобилизованы, запрещено приближаться ближе чем на пять километров к границе с Румынией и Республикой Молдова, согласно приказу, подписанному главой Государственной пограничной службы в Черновицкой области, сообщает noi.md ссылаясь на Agerpres.
Этот шаг предпринят на фоне тревожного роста числа людей, пытающихся покинуть страну, чтобы избежать службы в армии. Согласно приказу, запрещается "въезд лиц в обозначенную полосу земли вдоль государственной границы, в том числе в туристических, рекреационных, рыболовных целях, за исключением лиц, постоянно или временно проживающих или работающих в ее границах, при наличии соответствующего разрешения, выданного пограничным отрядом; владельцев земли, расположенной в полосе, при наличии соответствующего разрешения, выданного пограничным отрядом", сообщает Digi24.
Черновицкая пограничная полиция также запретила движение транспортных средств в приграничной зоне, кроме тех, которые находятся в пунктах пропуска. Ограничения действуют в приграничных населенных пунктах Селятинск, Берегометск, Красноильск, Чудейск, Петровецк, Сучевенск, Каменецк, Гудейск, Тереблечанск, Тарасанск, Герцаевск, Ванциковецк, Мамалыговск, Ливенецк, Кельменецк, Сокирянск, Вашковецк, Черновцы, Днестровская, Выжницкая в Черновицкая области.