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ЕС откроет офис "обороны и инноваций" в Киеве

ЕС откроет офис "обороны и инноваций" в Киеве
Фото: AP © Markus Schreiber


По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "Украина будет все больше вовлечена в систему европейской безопасности"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении ЕС открыть "офис обороны и инноваций" в Киеве, передает ТАСС.

"Украина будет все больше вовлечена в систему европейской безопасности, например, будет включена в стратегию оборонной индустрии, которую мы представим через три недели", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Бельгии, Италии и Канады Александером Де Кроо, Джорджей Мелони и Джастином Трюдо, которые находятся в украинской столице. "Мы откроем офис обороны и инноваций", - отметила она.

  • Вчера, 18:53
  • DTV
  • Просмотров: 66
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