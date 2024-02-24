В Кишиневе вандалы повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского, сообщил глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович в своем Telegram-канале.
"На воинском кладбище мемориального комплекса "Вечность" вандалы разрушили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но, к счастью, не пострадала", - написал Петрович.
Он сообщил, что на место происшествия прибыла оперативная группа полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Петрович надеется, что виновные будут привлечены к ответственности.
Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам в Молдавии.
Как сообщает ria.ru,в двух городах на юге Литвы осквернили захоронения Великой Отечественной войны
В литовском городе Друскининкай неизвестной жидкостью был облит памятник советским воинам, а в Алитусе краской облили захоронение жертв нацистской оккупации, сообщил департамент полиции Литвы.
"В пятницу на Старом кладбище, расположенном на улице Винцаса Кудирки, замечено, что неизвестной жидкостью облит памятник советским воинам Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Подозреваемые не установлены, поскольку вокруг кладбища нет камер видеонаблюдения. Отмечается, что полиция начала досудебное расследование по статье УК, которая предусматривает ответственность за вандализм на кладбище или за уничтожение могилы по расовым, национальным или религиозным мотивам.
"В пятницу вечером на городском кладбище Алитуса патруль заметил, что краской облито массовое захоронение военнопленных и гражданских разных национальностей, уничтоженных во время нацистской оккупации", - сообщила полиция.
По данным правоохранителей, на захоронении изображены "возможно, антисемитские знаки", подозреваемые пока не установлены, начато расследование об административном правонарушении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".