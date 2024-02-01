Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году.
"Передайте им (оппозиции. — Прим. ред.), что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы", — сказал он, общаясь с журналистами на избирательном участке.
Сегодня в Белоруссии впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента.
Глава государства проголосовал в Минске, на избирательном участке №478, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. В бюллетене для парламентских выборов по этому округу значатся три кандидата: от Либерально-демократической партии, партии "Белая Русь" и один беспартийный. В Минский горсовет баллотируются двое кандидатов от "Белой Руси" и один от Компартии.
Всего на места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, в местных советах — 18,8 тысячи. Своих представителей выдвинули все четыре зарегистрированные в Белоруссии партии.
Избирательные участки начали работу в 8:00 мск и закроются в 20:00. К 9:00 явка уже превысила 43 процента.
Лукашенко заявил, что готов пустить в страну наблюдателей ОБСЕ без виз до конца выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности пустить в страну наблюдателей от ОБСЕ до конца проходящего единого дня голосования.
"Вот если уже абсолютно откровенно говорить, пока же еще не поздно, будем же считаться, главное - считать, они говорят, пусть приезжают до вечера. Вот я их всех без виз запущу в Беларусь", - отметил Лукашенко журналистам на избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы, передает ТАСС.
"Если бы ОБСЕ захотело к нам приехать и сделало бы такой запрос, мы бы его рассмотрели. Скорее всего, положительно. Захотят - пусть приезжают. После выборов пусть приедут", - сказал Лукашенко.