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Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году

Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году
Фото: РИА Новости / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году.

"Передайте им (оппозиции. — Прим. ред.), что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы", — сказал он, общаясь с журналистами на избирательном участке.

Сегодня в Белоруссии впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента.

Глава государства проголосовал в Минске, на избирательном участке №478, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. В бюллетене для парламентских выборов по этому округу значатся три кандидата: от Либерально-демократической партии, партии "Белая Русь" и один беспартийный. В Минский горсовет баллотируются двое кандидатов от "Белой Руси" и один от Компартии.

Всего на места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, в местных советах — 18,8 тысячи. Своих представителей выдвинули все четыре зарегистрированные в Белоруссии партии.

Избирательные участки начали работу в 8:00 мск и закроются в 20:00. К 9:00 явка уже превысила 43 процента.

Лукашенко заявил, что готов пустить в страну наблюдателей ОБСЕ без виз до конца выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности пустить в страну наблюдателей от ОБСЕ до конца проходящего единого дня голосования.

"Вот если уже абсолютно откровенно говорить, пока же еще не поздно, будем же считаться, главное - считать, они говорят, пусть приезжают до вечера. Вот я их всех без виз запущу в Беларусь", - отметил Лукашенко журналистам на избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы, передает ТАСС.

"Если бы ОБСЕ захотело к нам приехать и сделало бы такой запрос, мы бы его рассмотрели. Скорее всего, положительно. Захотят - пусть приезжают. После выборов пусть приедут", - сказал Лукашенко.

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