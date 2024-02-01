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На трассе Тирасполь-Первомайск в ДТП погиб водитель

На трассе Тирасполь-Первомайск в ДТП погиб водитель
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Авария произошла 24 февраля около десяти вечера на автодороге Тирасполь - Первомайск, в районе путепровода.

Водитель автомобиля марки «Ситроен», 58-летний мужчина, во время движения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на деревья, после легковушка перевернулась, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Очевидцы ДТП вызвали скорую и ГАИ. Вскоре на место прибыла следственно-оперативная группа. От полученных травм водитель скончался.

Автомобиль получил механические повреждения, помещён на охраняемую площадку столичного отдела ГАИ. Правоохранители устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия.

На трассе Тирасполь-Первомайск в ДТП погиб водитель
Фото: пресс-центр МВД ПМР

На трассе Тирасполь-Первомайск в ДТП погиб водитель
Фото: пресс-центр МВД ПМР
  • Сегодня, 11:28
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