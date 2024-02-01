Авария произошла 24 февраля около десяти вечера на автодороге Тирасполь - Первомайск, в районе путепровода.
Водитель автомобиля марки «Ситроен», 58-летний мужчина, во время движения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на деревья, после легковушка перевернулась, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Очевидцы ДТП вызвали скорую и ГАИ. Вскоре на место прибыла следственно-оперативная группа. От полученных травм водитель скончался.
Автомобиль получил механические повреждения, помещён на охраняемую площадку столичного отдела ГАИ. Правоохранители устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия.