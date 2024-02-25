Израильские власти начали использовать голод как оружие в ходе операции на территории сектора Газа. Об этом в интервью для испанской газеты El País заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет gazeta.ru.
По его словам, еврейское государство непропорционально ответило на атаку со стороны движения ХАМАС и до основания разрушило палестинский анклав. В данный момент регион находится «в разгаре катастрофы», считает дипломат.
«ООН была вынуждена приостановить гуманитарную помощь: Израиль использует голод как оружие, а это противоречит международному праву», — подчеркнул Боррель.
Представитель регионального содружества добавил, что в реальности ХАМАС — это «идея». Поэтому бороться с этим движением надо с помощью другой идеи, пояснил глава внешнеполитической службы ЕС.
В то же время он назвал «неприемлемыми» планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительного будущего сектора Газа. Как сказал Боррель, сейчас на Ближнем Востоке «сеются семена ненависти» сразу для нескольких поколений израильтян и палестинцев.
23 февраля глава правительства Израиля представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа. В документе подчеркивалось, что солдаты еврейского государства намерены достигнуть всех целей и продолжить пользоваться «оперативной свободой» на территории палестинского анклава даже после завершения боевых действий.
«Документ, прилагаемый премьер-министром, был распространен среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения перед продолжением дискуссий по этой теме», — подчеркнул советник главы правительства Дмитрий Гендельман.
При этом в плане отмечается, что еврейское государство намерено продолжать боевые действия до достижения своих целей. В частности, речь идет о возвращении израильских заложников и уничтожении властной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.
Ожидается, что после этого бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжат пользоваться «оперативной свободой» на территории сектора Газа. Более того, еврейское государство планирует сохранить так называемую «зону безопасности» у границы с палестинским анклавом.
Также Нетаньяху предложил создать «заслон» на границе сектора Газа с Египтом, который должен помешать поставкам контрабандных товаров в палестинский анклав. В целом документ предполагает полную демилитаризацию указанной территории с сохранением оружия, необходимого для поддержания порядка.
Кроме того, премьер-министр Израиля выступил за передачу власти в секторе Газа «местным силам» с административным опытом. Важным условием является отсутствие у будущих руководителей палестинского анклава связей с организациями, поддерживающими террор еврейского государства.
«Восстановление сектора Газа станет возможным после его демилитаризации и начала процесса дерадикализации. Планы восстановления будут осуществляться на деньги и под руководством государств, приемлемых для Израиля», — уточняется в документе.
Президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху план о послевоенном урегулировании в Газе, поскольку он «обречен на провал». Об этом заявил официальный представитель президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне, сообщает Sky News.
Представитель Аббаса подчеркнул, что любые планы Израиля по изменению географических и демографических реалий в палестинском анклаве не сработают.
«Если мир действительно заинтересован в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, он должен положить конец оккупации Израилем палестинских земель и признать независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме», — заявил Набиль Абу Рудейне.