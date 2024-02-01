По состоянию на утро воскресенья, 25 февраля, в очередях на въезд в Украину стоят около 2400 грузовиков.
Польские фермеры возобновили протест на пункте пропуска Устилуг-Зосин на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2400 грузовиков. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона в воскресенье, 25 февраля, передает korrespondent.net.
По его словам, в настоящее время блокировка движения польскими протестующими продолжается в шести направлениях. Аграрии возобновили протесты на КПП Устилуг-Зосин, который накануне был разблокирован.
"По всем этим направлениям совокупно по состоянию на утро сегодня - это около 2400 грузовиков. Больше всего напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Русская и Ягодин. Вчера в направлении пункта пропуска Устилуг символически начали отказываться от блокировки движения грузовых транспортных средств", - сказал Демченко.
Спикер ГПСУ отметил, что польские фермеры не блокируют движение автобусов и легковых автомобилей ни на одном из пунктов пропуска.
В Польше с ноября 2023 блокируют украинскую границу. Сначала протестовали перевозчики, позже к ним присоединились фермеры. В январе удалось временно разблокировать границу, а в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились.
Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно на границе высыпали украинское зерно. Зафиксировано уже три подобных случая.