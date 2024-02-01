Dnestr.TV

 
0

Польские фермеры возобновили протест на пункте пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры возобновили протест на пункте пропуска на границе с Украиной
Фото: PAP

По состоянию на утро воскресенья, 25 февраля, в очередях на въезд в Украину стоят около 2400 грузовиков.

Польские фермеры возобновили протест на пункте пропуска Устилуг-Зосин на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2400 грузовиков. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона в воскресенье, 25 февраля, передает korrespondent.net.

По его словам, в настоящее время блокировка движения польскими протестующими продолжается в шести направлениях. Аграрии возобновили протесты на КПП Устилуг-Зосин, который накануне был разблокирован.

"По всем этим направлениям совокупно по состоянию на утро сегодня - это около 2400 грузовиков. Больше всего напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Русская и Ягодин. Вчера в направлении пункта пропуска Устилуг символически начали отказываться от блокировки движения грузовых транспортных средств", - сказал Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что польские фермеры не блокируют движение автобусов и легковых автомобилей ни на одном из пунктов пропуска.

В Польше с ноября 2023 блокируют украинскую границу. Сначала протестовали перевозчики, позже к ним присоединились фермеры. В январе удалось временно разблокировать границу, а в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились.

Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно на границе высыпали украинское зерно. Зафиксировано уже три подобных случая.
  • Сегодня, 11:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна