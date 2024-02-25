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В Молдове призвали пересмотреть проект об исключении русского языка

В Молдове призвали пересмотреть проект об исключении русского языка
Фото: Shutterstock.com

Общественные организации Молдовы опубликовали обращение к руководству страны с просьбой отправить на доработку законопроект, исключающий русский язык из издания "Официальный монитор", после публикации в котором законодательные акты вступают в силу.

Обращение опубликовано на сайте общественной организации "Посольство Прав Человека", среди главных задач которой стоит возможность способствовать принятию законодательных актов, которые гарантируют права человека. Среди обратившихся к властям – правозащитники, гражданские активисты, представители национальных меньшинств, сообщает ria.ru.

"Примерно 500.000 жителей РМ, без учета Приднестровского региона, власти заведомо ограничат в доступе к официально опубликованному законодательству Мы призываем: Майю Санду, президента РМ, направить парламенту законодательную инициативу по доработке Депутатов парламента и парламентскую комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету внести законодательную инициативу по доработке законопроекта", - говорится в обращении.

По мнению обратившихся, законопроект ограничит доступ к информации, и, как следствие, доступ к правосудию, к участию в процессе принятия решений и реализации иных прав и свобод, гарантируемых конституцией, международными и региональными договорами в области прав человека, частью которых является и Молдова. Они отмечают, что в пояснительной записке решение объясняется тем, что отказ от публикации "Официального монитора" на русском позволит сэкономить 3,9 тысячи долларов в год. "Налоги, которые поступают от той части населения, которая не владеет государственным языком, значительно больше 70.000 леев (3,9 тысячи долларов - ред.). Кроме того, власти получают поддержку, исчисляемую десятками, если не сотнями, миллионов евро от ЕС и партнеров по развитию и аргумент об экономии вызывает недоумение", - подчеркнуто в обращении.

Ранее правительство Молдовы рассмотрело проект поправок в закон о публикации "Официального монитора". Согласно предложению кабмина, "Официальный монитор" больше не будет переводиться на русский язык. По новой версии закона, перевод на русский язык будет осуществляться в течение месяца после обнародования в "Официальном мониторе" и публиковаться в Государственном регистре правовых актов в сводной редакции. Законопроект был принят 15 декабря в первом чтении голосами представителей правящей партии "Действие и солидарность", 29 февраля он выставлен на рассмотрение парламента во втором чтении.
  • Сегодня, 09:20
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