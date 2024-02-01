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В Средиземном море начались крупные морские учения НАТО

В Средиземном море начались крупные морские учения НАТО
Фото: Морское командование НАТО

В учениях задействовано семь подлодок, несколько надводных кораблей, а также авиация стран-членов НАТО.

В Средиземном море у берегов Сицилии утром 26 февраля стартуют морские учения стран НАТО под названием Dynamic Manta. Об этом сообщает Морское командование НАТО, передает korrespondent.net.

Отмечается, что в ежегодных морских учениях НАТО примут участие военнослужащие и корабли Турции, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Испании, Британии и США.

В учениях задействовано семь подлодок, несколько надводных кораблей, а также авиация стран-членов НАТО.

Основное внимание уделяется совершенствованию возможностей противолодочной борьбы и повышению эффективности военно-морских задач.

Dynamic Manta также является платформой для тестирования и укрепления возможностей реагирования Североатлантического союза на кризисы. Учения под тактическим руководством контр-адмирала Паскуале Эспозито должны продемонстрировать готовность НАТО защищать своих членов от любой угрозы.

Напомним, над западной частью Тихого океана прошли крупномасштабные многонациональные военно-воздушные учения Cope North 2024 года.

  • Сегодня, 09:28
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