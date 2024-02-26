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Администрация президента РМ: В Молдове не будет референдума о нейтралитете

Администрация президента РМ: В Молдове не будет референдума о нейтралитете
Источник фото: radiomoldova.md

Глава администрации президента Молдовы заявил, что власти не рассматривают возможность проведения референдума по нейтралитету страны.

Власти Молдовы не будут проводить референдум по подтверждению нейтралитета страны, так как в Конституции этот статус уже прописан. Об этом заявил глава офиса президента Адриан Бэлуцел в ответ на обращение экс-башкана Гагаузии Ирины Влах, сообщает sputniknews.ru.

"В высшем законе нашей страны написано, что мы нейтральны, не состоим и не можем вступать в военные блоки, что соблюдается всеми государственными институтами. Речь не идет и не может идти о присоединении к каким-либо военным блокам, потому что это противоречит конституции. Именно это я сказал в ответе на письмо госпожи Влах в администрацию президента", – написал Бэлуцел в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что власти Молдовы соблюдают положения Конституции.

"Мы хотим сохранить мир, не участвовать в конфликтах, жить в безопасности и взаимопонимании, а также иметь современную армию, которая защищает именно нейтралитет страны", – заявил Бэлуцел.

Он также назвал ЕС "самым устойчивым мирным проектом", к участию в котором стремится Молдова.

Напомним, ранее лидер организации "Платформа Молдовы" и экс-глава Гагаузии Ирина Влах обратилась к президенту Майе Санду с предложением провести референдум по вопросу недопустимости участия страны в военных блоках.
  • Сегодня, 10:44
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