В ходе селекторного совещания главы государственных администраций городов и районов проинформировали Президента о положении дел на местах. Ситуация стабильная. Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке, сообщает пресс-служба главы государства.
В Тирасполе ремонтируют кровли пяти многоэтажных домов. В ближайших планах также кровельные работы в двух детских садах. Активно ведется ямочный ремонт дорог. Отдельные участки приводят в порядок капитально. В районе епархии, к примеру, помимо замощения тротуара, обустраивается парковочный карман. Это давний запрос горожан. Идет ремонт дорожного полотна с заменой инженерных коммуникаций по улице Покровской. Перекрытие движения транспортных средств в ходе проведения работ стремятся минимизировать. На этой недели будет частично перекрыт участок от Покровской до улицы Ленина, сообщил Олег Довгопол.
Глава Тирасполя также проинформировал, что строительные работы на новом полигоне ТБО находятся на завершающей стадии. К марту объект будет готов к эксплуатации. Пока ресурс бендерского полигона не исчерпан, и два города продолжают пользоваться им.
В Бендерах апробируют новую дорожно-ремонтную технику, рассказал Роман Иванченко. Приобрели детский городок для сквера «Солнечный». На Борисовском кладбище планируют установить еще 44 памятника умершим защитникам Отечества. Это президентская программа, которая реализуется не первый год.
В Слободзее запустили асфальтобетонный завод и приступили к дорожным работам. Первоочередники – Ближний Хутор и направление Кицканы-Бендеры.
В Григориополе продолжается ремонт городской поликлиники и гребной базы.
В Рыбнице – строительство роллердрома по улице Вальченко.
Новость недели из Дубоссар связана с демографией: в течение семи отчетных дней не зафиксировано ни одной смерти, зато появились на свет четверо малышей.
Участники совещания проинформировали руководство страны о проведенных и планируемых культурно-массовых, общественных, образовательных, спортивных мероприятиях. В ближайших планах подготовка традиционных для марта тематических программ, посвященных Мэрцишору, Масленице и Международному женскому дню. Вадим Красносельский также напомнил, что в нынешнем году города и районы Приднестровья отметят 80-летие освобождения от немецко-румынских захватчиков. Главам поручено взять на личный контроль подготовку.