Член Палаты представителей США Кен Бак (республиканец от штата Колорадо) заявил, что намерен внести на рассмотрение резолюцию, призывающую правительство воспользоваться 25-й поправкой к конституции страны, чтобы отстранить от власти президента Джо Байдена, передает телеканал Fox News.
Данная поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если большинство высокопоставленных сотрудников администрации и вице-президент приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае его обязанности переходят к вице-президенту, пишет ria.ru.
По мнению конгрессмена, наиболее весомым основанием для запуска такой процедуры служит недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра по делу об обращении с секретными документами. Хотя в самом докладе не содержится выводов о необходимости предъявления обвинений Байдену, глава государства охарактеризован в документе как "пожилой человек с плохой памятью".
Как подчеркивает Бак, содержащиеся в докладе выводы "отражают то, чему многие американцы уже долгое время сами являются свидетелями - а именно неспособность президента Байдена успешно выполнять важнейшие обязанности в качестве главы своей администрации".
"Социальные проблемы и угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей. Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить интересы нашей страны на первое место и двигаться вперед, задействовав 25-ю поправку", - заявил телеканалу конгрессмен от Колорадо.
В последние недели проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Как говорится в документе, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, а также назвать дату кончины своего сына Бо.
Байден затем выступил в Белом доме со специальным обращением, высказав возмущение подобными оценками. Глава США заверил, что с его памятью "все хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.