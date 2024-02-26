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В конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти

В конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти
Фото: AP Photo / Susan Walsh

Член Палаты представителей США Кен Бак (республиканец от штата Колорадо) заявил, что намерен внести на рассмотрение резолюцию, призывающую правительство воспользоваться 25-й поправкой к конституции страны, чтобы отстранить от власти президента Джо Байдена, передает телеканал Fox News.

Данная поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если большинство высокопоставленных сотрудников администрации и вице-президент приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае его обязанности переходят к вице-президенту, пишет ria.ru.

По мнению конгрессмена, наиболее весомым основанием для запуска такой процедуры служит недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра по делу об обращении с секретными документами. Хотя в самом докладе не содержится выводов о необходимости предъявления обвинений Байдену, глава государства охарактеризован в документе как "пожилой человек с плохой памятью".

Как подчеркивает Бак, содержащиеся в докладе выводы "отражают то, чему многие американцы уже долгое время сами являются свидетелями - а именно неспособность президента Байдена успешно выполнять важнейшие обязанности в качестве главы своей администрации".

"Социальные проблемы и угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей. Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить интересы нашей страны на первое место и двигаться вперед, задействовав 25-ю поправку", - заявил телеканалу конгрессмен от Колорадо.

В последние недели проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Как говорится в документе, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, а также назвать дату кончины своего сына Бо.

Байден затем выступил в Белом доме со специальным обращением, высказав возмущение подобными оценками. Глава США заверил, что с его памятью "все хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.
  • Вчера, 21:17
  • DTV
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