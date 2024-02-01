Dnestr.TV

 
0

Изменения в Закон «О минимальном размере оплаты труда» подписал Президент

Изменения в Закон «О минимальном размере оплаты труда» подписал Президент
Фото: открытые источники

Начисление заработной платы работающим по совместительству будут производить пропорционально отработанному времени. Соответствующий закон, принятый 14 февраля Верховным Советом ПМР, подписал Вадим Красносельский, сообщает novostipmr.com.

Поправки были внесены на рассмотрение парламентариев Правительством ПМР. Как отметили разработчики закона, поправки позволят устранить неравный подход к оплате труда совместителей, работающих на 0,5 ставки и меньше. До сих пор совместителям платили не меньше половины установленного минимального размера оплаты труда вне зависимости от того, сколько времени они отработают. В результате люди, отработавшие разное количество часов, получали одинаково, а это несправедливо.

Новый закон вступит в силу с 1 марта. Его текст опубликован на официальном сайте главы государства.

  • Вчера, 21:22
  • DTV
  • Просмотров: 47
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
  • В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
  • В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна