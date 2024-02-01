Начисление заработной платы работающим по совместительству будут производить пропорционально отработанному времени. Соответствующий закон, принятый 14 февраля Верховным Советом ПМР, подписал Вадим Красносельский, сообщает novostipmr.com.
Поправки были внесены на рассмотрение парламентариев Правительством ПМР. Как отметили разработчики закона, поправки позволят устранить неравный подход к оплате труда совместителей, работающих на 0,5 ставки и меньше. До сих пор совместителям платили не меньше половины установленного минимального размера оплаты труда вне зависимости от того, сколько времени они отработают. В результате люди, отработавшие разное количество часов, получали одинаково, а это несправедливо.
Новый закон вступит в силу с 1 марта. Его текст опубликован на официальном сайте главы государства.