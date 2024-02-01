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С начала февраля экологическая милиция составили 16 протоколов на граждан, которые выбрасывали мусор в неположенных местах

С начала февраля экологическая милиция составили 16 протоколов на граждан, которые выбрасывали мусор в неположенных местах
Фото: пресс-центр МВД ПМР

С начала февраля экологи в погонах составили 16 протоколов на граждан, которые выбрасывали мусор в неположенных местах. Причём речь идёт не только о мелком бытовом, но и крупных масштабах строительного мусора. Так, в ходе рейдовых мероприятий, проведённых вблизи СОТ «Афганец», сотрудники карантинно-экологического отделения столичного УВД привлекли к административной ответственности граждан, которые привезли на машинах мешки со строительными отходами и вывалили всё это напротив дачных участков, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В милиции отмечают, что в различных районах города рядом с контейнерными площадками установлены так называемые лодки – специальные крупнотоннажные ёмкости, куда граждане могут выбросить, к примеру, старую сантехнику или часть мебели – словом, крупногабаритный мусор при условии, что один собственник не займёт отходами весь контейнер.

Категорически запрещено выбрасывать мусор рядом с площадкой. Недавно сотрудники экологической милиции застали мужчину, который привёз на своём автомобиле срезанные ветви после чистки приусадебного участка и складывал их рядом с контейнерами для ТБО. Его тоже привлекут к административной ответственности.

Напомним, согласно статье 6.22 КоАП ПМР, за нарушение правил благоустройства городов и населённых пунктов граждане могут быть оштрафованы на сумму, превышающую 1100 рублей ПМР.

Нарушителей выявляют в ходе рейдовых мероприятий, с помощью камер системы видеонаблюдения «Безопасный город» и беспилотников, оснащённых видеокамерами.

Примечательно, что и многие граждане не остаются равнодушными к проблеме загрязнения родного города. Только в феврале почти треть всех сообщений с фотографиями нарушителей были присланы посредством «Вайбера» и «Телеграма» в столичное УВД.

Если и вы желаете бороться с правонарушениями, достаточно сфотографировать или снять видео, которое можно прислать на номера милиции https://clck.ru/aofWY.

  • Вчера, 21:51
  • DTV
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