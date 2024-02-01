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Финляндия и девять стран согласовали принципы развития 6G

Финляндия и девять стран согласовали принципы развития 6G
Изображение: открытые источники

Финляндия и девять других стран согласовали основные принципы развития сетей передачи данных 6G, обозначив их в специальной декларации. Об этом сообщило министерство транспорта и связи республики в связи с проведением конгресса Mobile World Congress в Барселоне 27 февраля, сообщает ТАСС.

Декларацию также подписали Австралия, Великобритания, Япония, Канада, Республика Корея, Франция, Швеция, Чехия и США. "Финляндия - одна из ведущих стран, которые разрабатывают технологии мобильных сетей и быстро их внедряют. Я рада, что мы укрепляем наше международное партнерство со странами-единомышленниками . Важно продолжать совместное развитие 6G, чтобы мобильные сети будущего были безопасными и надежными. Финляндия также может выступать здесь законодателем моды благодаря первоклассному опыту в области 6G", - приводится в сообщении заявление министр транспорта и связи Лулу Ранне.

Финляндия входит в число лидеров в развитии мобильных сетей передачи данных. С 2020 года в республике действует пятое поколение мобильной связи.
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