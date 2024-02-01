Подведены итоги деятельности Государственного таможенного комитета ПМР за 2023 год. Информацию, озвученную на расширенном заседании коллегии, заслушал Президент. Обобщенные сведения представил глава ведомства Валентин Грабко. Докладчик подчеркнул, что для участников внешнеэкономической деятельности минувший год был сложным, при этом заметил, что бизнес-сообщество республики проявило в критической ситуации высокую адаптивность к резко меняющимся условиям ведения международной торговли, перенастроив логистику и обновив рынки сбыта, передает пресс-служба главы государства.
Показатели товарооборота снизились на 5% и составили три миллиарда долларов: импорт упал на 6%, экспорт – на 1%. Внешняя торговля со странами Евразийского экономического союза составила 53%, с ЕС – 19%. Сохраняется отрицательная динамика торговли с Россией (импорт российских товаров просел на 42%, экспорт в РФ – на 44%). При этом Россия остается основным торговым партнером Приднестровья, удельный вес товарооборота с которой превышает половину общего показателя. Еще 19% – товарооборот с Молдовой, 10% – с Румынией. Сохранились торговые контакты с Украиной, Польшей, Турцией, Болгарией. У Приднестровья появились и новые партнеры: Киргизия, Непал, африканские страны. Количество юридических лиц, осуществлявших в 2023 году внешнюю торговлю, осталось на уровне 2022-го, зато число вовлеченных в ВЭД индивидуальных предпринимателей увеличилось почти вдвое. Доля последних в общем товарообороте невелика – 3%, но важен социальный аспект, отметил Валентин Грабко. Их товарооборот составил 72 миллиона долларов. Импорт товаров, осуществляемый этой категорией участников ВЭД, упал на 16%, а экспорт вырос на 15%. Платежи в бюджет остались примерно на уровне 2022 года – 4,2 миллиона долларов.
Председатель ГТК остановился на мерах поддержки, оказанной государством бизнес-сообществу в условиях повышения рисков в сфере внешнеэкономической деятельности, проинформировав о предоставленных по различным статьям льготах и сэкономленных предпринимателями средствах (речь идет о миллионах долларов).
Часть доклада Валентин Грабко посвятил мерам, направленным на упрощение и ускорение таможенных процедур. Рассказал о новшествах, отраженных в Таможенном кодексе ПМР. Проинформировал о работе, проводимой в части оптимизации таможенных пошлин в экспортно-импортном тарифе. Важным достижением руководитель таможенного ведомства назвал полномерный запуск системы «Электронная таможня», подчеркнув, что эта программа создана силами специалистов ГТК ПМР. О плюсах электронного декларирования и достигнутых в этой сфере результатах рассказал специально подготовленный к заседанию коллегии видеоролик. Комментируя визуализированные сведения, Валентин Грабко отметил, что реализованные мероприятия позволили заметно уменьшить число обращений и жалоб, поступающих от юридических лиц. С 2018 года в электронном виде декларировался экспорт, сейчас и импорт. В 2024 году предстоит ввести в эту систему индивидуальных предпринимателей. Докладчик напомнил, что все нововведения проходят не один этап обсуждения с представителями Общественного консультативного совета по таможенной политике, Общественного совета при ГТК и СПАПП.
Не осталась без внимания Председателя ГТК тема модернизации таможенной инфраструктуры. Планы корректировались исходя из складывающейся ситуации. В существующих реалиях усиления требует приднестровско-молдавский сегмент. Валентин Грабко рассказал о проведенной работе и планируемой на текущий год.
Речь также шла о техническом оснащении таможенных органов. Глава комитета рассказал, что системой мониторинга с использованием мобильных персональных видеорегистраторов для инспекторов охвачены все пункты пропуска на приднестровско-молдавских участках границы. На основании полученных сведений в отчетном периоде составлено 62 протокола о нарушении таможенного законодательства. Они также используются при расследовании уголовных дел по фактам, выявленным таможенниками. Если говорить об общих показателях, то в 2023 году сотрудниками ГТК выявлено 1059 нарушений. В виде штрафных санкций и таможенных платежей с нарушителей взыскано 3,5 миллиона рублей.
Говоря о взаимодействии с общественностью, Валентин Грабко отметил, что ведомство использует различные современные инструменты, в том числе мессенджеры. Важным источником информации является официальный сайт ГТК. По словам докладчика, его пользователями являются представители 120 стран мира. Готовится к запуску обновленная версия сайта.
Глава комитета также остановился на кадровом обеспечении (укомплектованность в целом по ведомству 80%) и мерах, принимаемых для повышения уровня квалификации действующих специалистов. В 2023 году в ТЮИ введена специализация «Таможенное дело». На первом курсе – 26 студентов.
О значимости подготовки кадров внутри республики говорил и Президент. Вадим Красносельский рекомендовал привлекать к преподавательской деятельности ветеранов таможни и опытных сотрудников из личного состава ГТК. Глава государства подчеркнул, что деятельность таможенных органов имеет свою специфику и потому требует особого подхода к обучению будущих и действующих специалистов. Вадим Красносельский подчеркнул значимость консультативной функции таможни, а также нацелил на дальнейшее укрепление и развитие продуктивного взаимодействия таможенных органов с предпринимательским сообществом и госорганами. Президент обратил внимание на наличие некоторых нестыковок нормативной базы ГТК с действующим законодательством, поручив привести в соответствие. Глава государства нацелил на продолжение работы, связанной с минимизацией нагрузки на участников ВЭД и потерь для государства. Он отметил, что некоторые из задач, которые поставлены в рамках Послания Президента органам госвласти и управления на текущий год, уже исполняются, и по некоторым направлениям можно говорить о промежуточных результатах.
Работу ГТК ПМР по итогам 2023 года Президент признал удовлетворительной.