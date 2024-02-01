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За 7 лет 34 тыс. приднестровцев упрощенно получили водительские права РМ

За 7 лет 34 тыс. приднестровцев упрощенно получили водительские права РМ
Фото: открытые источники

С января 2017 года до конца прошлого года жителям Приднестровья на основе имеющегося упрощенного механизма обмена было выдано более 34 тысяч водительских удостоверений Республики Молдова.

Бюро политик по реинтеграции, оперирующее данными Агентства государственных услуг РМ, отмечает постоянно возрастающую динамику получения национальных водительских прав жителями приднестровского региона, передает point.md ссылаясь на ipn.md

По данным Государственного регистра транспорта, в период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2023 года в пунктах регистрации транспортных средств городов Тирасполь и Рыбница оформлено более 10 000 некоммерческих транспортных средств из Приднестровья с нейтральными номерными знаками, и было выдано 17,5 тысячи свидетельств о регистрации.

В 2023 году было зарегистрировано лишь 376 транспортных средств, что в 13 раз меньше динамики регистрации по сравнению с 2021 годом, — уточняют в Бюро политик по реинтеграции, пишет источник.

Механизм номерных знаков нейтральной модели не заменяет регистрацию номерными знаками национального образца, а доступ к международному дорожному движению допускается только при условии четкой идентификации государства Республика Молдова, наличия национальных водительских прав и других документов, выданных компетентными национальными учреждениями, — подчеркивают в Бюро политик по реинтеграции.

После введения в 2023 году обязательства иметь страховой полис ОСАГО на бумажном носителе или в электронном виде в прошлом году было оформлено 4725 договоров. Всё же это почти в три раза меньше по сравнению с 2018 годом, когда были открыты пункты регистрации транспортных средств в городах Тирасполь и Рыбница.
  • Сегодня, 08:55
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